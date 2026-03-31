31 Maret 2026, 19.25 WIB

Wardatina Mawa hingga Lisa Mariana Ikut Berkomentar Usai Clara Shinta Diselingkuhi Suaminya

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa)

JawaPos.com - Dugaan perselingkuhan Alexander Assad, suami dari selebgram Clara Shinta dengan seorang wanita yang memiliki nama panggilan Bella Hot, kini menjadi pusat perhatian publik luas setelah viral di media sosial.

Clara Shinta menunjukkan sejumlah bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan Bella melalui sejumlah unggahan di akun media sosialnya. Clara memperlihatkan video call sex (VCS) antara Alexander dengan Bella.

Awalnya, unggahan Clara Shinta tersebut tidak disensor namun unggahan itu kemudian dihapus. Clara Shinta hanya mempertahankan unggahan di akun media sosial yang telah disensor sehingga bagian sensitif dari wanita selingkuhannya tidak lagi terlihat secara terbuka.

Usai mengetahui perselingkuhan Alexander suami Clara Shinta dengan Bella, netizen jadi heboh dunia maya. Mereka miris karena sang selebgram dinilai termasuk wanita nyaris sempurna namun masih diselingkuhi.

Netizen jadi semakin miris dan geram usai Clara Shinta mengungkapkan fakta bahwa suaminya ternyata tidak memberikan nafkah padanya selama masa pernikahan, namun dia masih berulah.

Influencer Wardatina Mawa yang merupakan korban perselingkuhan dari suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli, ikut berkomentar di media sosial usai viral perselingkuhan suami Clara Shinta.

"Baru banget lihat ini, dan Iangsung ketrigger, kak kuat ya, paham banget rasa sakitnya," doa Wardatina Mawa untuk Clara Shinta sekitar 16 jam lalu.

Selain itu, selebgram Lisa Mariana yang sempat hebohkan publik pada tahun lalu terkait hubungannya dengan Ridwan Kamil atau RK juga ikut berkomentar.

"Aku lihat yang tadi pagi no sensor Iagi, asli sakit banget. Kuat ya beb," komentar Lisa Mariana.

