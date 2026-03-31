Jadi Lawan Main Arya Saloka, Asha Assuncao Ungkap Tantangan di Sinetron Terbarunya

JawaPos.com - Aktris Asha Assuncao menjadi lawan main dari aktor Arya Saloka dalam sinetron terbaru mereka berjudul Terikat Janji. Sinetron tersebut akan tayang di RCTI mulai Senin, 6 April 2026.

Asha Assuncao menjadi lawan main Arya Saloka dalam sinetron Terikat Janji. Asha menceritakan gambaran karakternya sebagai Davina.

"Dia itu wanita karier, CEO muda, tegas, berwibawa, dan anggun," ujar Asha Assuncao dalam jumpa pers di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (30/3).

Selain itu, menurut Asha Assuncao, karakter Davina juga digambarkan sebagai sosok tegar meski dia dihadapkan pada ujian asmara yang cukup pelik di masa lalu.

"Di balik ketegaran Davina, banyak hal di masa lalu dari percintaan yang bikin dia runtuh perlahan-lahan. Nah, mulai dari situ konflik-konfliknya muncul, termasuk cerita asmara Davina dengan Sena (diperankan Arya Saloka)," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Asha Assuncao menceritakan tantangan yang dialaminya dalam sinetron Terikat Janji. Dia harus memerankan karakter sebagai CEO muda di sebuah perusahaan yang juga terlihat anggun dan berwibawa. Bagi Asha, hal itu menjadi tantangan tersendiri baginya.

"Itu agak susah buat aku, tapi i just do it,” ujar Asha Assuncao.

Sementara itu, Arya Saloka selaku lawan main mengaku tidak ada kesulitan berarti ketika harus beradu peran dengan Asha Assuncao. Karena menurutnya, Asha termasuk aktris yang enak untuk diajak kerja sama.