Abdul Rahman
01 April 2026, 15.26 WIB

Marion Jola Terjun ke Dunia Lawak, Jadi Merasa Tidak Cantik?

JawaPos.com - Penyanyi Marion Jola terus memekarkan sayap karier di dunia hiburan. Selain menjadi model dan penyanyi, dia juga terjun ke dunia lawak menghibur banyak orang lewat sejumlah candaannya.

Diceritakan Marion Jola, dirinya terjun ke dunia lawak sebenarnya terjadi secara tidak sengaja berkat interaksinya dengan sejumlah pelawak. Dari interaksi tersebut, membuat instingnya dalam melawak jadi mulai terasah.

"Kecebur saja sih, tapi seru. Amaze juga sama pelawak-pelawak," kata Marion Jola di kanal YouTube Agak Laen Official.

Menurut penyanyi 25 tahun itu, komedi tidak lantas membuat kariernya di dunia hiburan jadi kehilangan arah. Justru menyanyi dan dunia komedi disebutnya saling melengkapi satu sama lain.

"Sekarang tiap turun panggung dipujinya bukan suaranya bagus, dance-nya bagus, tapi kamu lucu banget tadi," ujar Marion Jola.

Sebagian orang beranggapan bahwa menjadi komedian atau pelawak tidak perlu wajah cantik. Justru perempuan yang cantik ketika terjun ke dunia komedi malah membuatnya jadi hilang aura kecantikannya.

Marion Jola sama sekali tidak setuju dengan anggapan seperti itu. Dia sendiri tetap merasa cantik meski terjun ke dunia lawak.

"Nggak sih, memangnya flawles bakal hilang pas aku jadi pelawak, kan nggak," kata Marion Jola.

