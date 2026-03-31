Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
01 April 2026, 03.42 WIB

Cerita Marion Jola Bikin Gempar Satu Kupang Sebelum Jadi Artis

Penyanyi Marion Jola. (YouTube: agak Laen official)

JawaPos.com - Marion Jola sempat menggemparkan satu Kupang sebelum dirinya dikenal publik luas sebagai artis dan penyanyi di industri hiburan Tanah Air. Pada saat itu, Marion Jola masih berstatus sebagai pelajar SMA.

"Ini bukan keributan di sekolah, ini keributan satu Kupang," ujar Marion Jola di kanal YouTube Agak Laen Official.

Menurut Marion Jola, saat dirinya masih duduk di bangku SMA, dia diputus oleh kekasihnya. Dia pun memberikan waktu selama 3 hari untuk sang kekasih berpikir ulang buat kembali ke pelukannya.

Setelah waktu 3 hari yang diberikan tetap tak memilih rujuk, akhirnya Marion Jola memutuskan jalan dengan pria lain. Lelaki yang diajak ngedate oleh Marion Jola adalah alumni sekolah.

"Kayaknya si alumni ini pernah pacaran lama banget. Kalau orang Kupang bilang mantan kandung saking lamanya," kata Marion Jola.

Mantan kekasih dari pria yang sempat diajaknya kencan ternyata mengetahui bahwa dirinya jalan bareng lelaki itu. Mantan kekasih dari pria itu adalah seorang model, dan sempat memberikan sindiran kepada Marion Jola di media sosial.

Saat melakukan sesi live, Marion Jola yang saat itu juga seorang model memberikan pernyataan keras terkait profesi model dengan menyinggung soal 'jual diri'.

Model dari mantan kekasih pria itu merasa tersindir. Dia bersama teman-temannya kemudian mendatangi sekolah Marion Jola dan menuntut permohonan maaf dari dirinya.

"Mereka culik aku, disuruh minta maaf katanya karena aku ngomongin dia. Aku dibawa ke restoran samping sekolah selama 1 jam disuruh minta maaf. Ya sudah aku minta maaf, sudah selesai harusnya masalah itu," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore