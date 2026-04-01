Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
01 April 2026, 18.36 WIB

Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta

Artis FTV Safa Marwah. (Instagram: dinar_candy) - Image

Artis FTV Safa Marwah. (Instagram: dinar_candy)

JawaPos.com - Suami selebgram Clara Shinta, Alexander Assad, ternyata pernah mengajak artis FTV Safa Marwah untuk melakukan video call sex (VCS) dan pernah ditawar dengan harga Rp 1 juta.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Safa Marwah secara langsung saat dia mengobrol dengan Dinar Candy dalam sebuah video diunggah di akun Instagram pribadi sang DJ.

Awalnya, Dinar Candy bertanya ke Safa Marwah terkait selentingan kabar yang sempat didengarnya bahwa Alexander, suami dari Clara Shinta, pernah mengajak Safa Marwah untuk melakukan VCS.

"Besti, mau tanya. Katanya yang lagi ramai VCS sekarang pernah ngajak kamu VCS ya?" tanya Dinar Candy dalam video diunggah di akun Instagram @dinar_candy.

Safa Marwah yang saat itu sedang bersama Dinar Candy langsung membenarkannya. Dia terus terang mengaku pernah ditawar Rp 1 juta oleh Alexander suami Clara Shinta untuk melakukan VCS.

"Iya pernah. Terus, kan aku kepo ya, mau ngasih berapa? Dia bilang satu juta. Satu juta mah cuma buat makan kucing aku doang," ujar Safa Marwah.

Dinar Candy terkejut dengan pernyataan yang disampaikan Safa. Dia pun bertanya apakah pemilik nama asli Intan Dhea Tiyana itu bisa melakukan VCS. Safa Marwah mengaku tidak menerima layanan seperti itu, dan dia mengaku bertanya soal tarif hanya ingin tahu angka yang ditawarkan.

Safa Marwah heran kenapa perempuan yang muncul dalam VCS dengan suami Clara Shinta bersedia melakukan perbuatan tak senonoh seperti itu.

"Kok mau ya itu cewek," katanya heran.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah - Image
Entertainment

Suami Selingkuh, Clara Shinta Akui Sempat Mengabaikan Hasil Istikharah

01 April 2026, 17.34 WIB

Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya - Image
Entertainment

Tak Kejar Wanita yang Melakukan VCS, Clara Shinta: Suamiku Tak Bisa Rem Nafsunya

01 April 2026, 00.07 WIB

Wardatina Mawa hingga Lisa Mariana Ikut Berkomentar Usai Clara Shinta Diselingkuhi Suaminya - Image
Entertainment

Wardatina Mawa hingga Lisa Mariana Ikut Berkomentar Usai Clara Shinta Diselingkuhi Suaminya

31 Maret 2026, 19.25 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore