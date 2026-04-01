Safa Marwah Ternyata Pernah Ditawar Rp 1 Juta oleh Suami Selebgram Clara Shinta

JawaPos.com - Suami selebgram Clara Shinta, Alexander Assad, ternyata pernah mengajak artis FTV Safa Marwah untuk melakukan video call sex (VCS) dan pernah ditawar dengan harga Rp 1 juta.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Safa Marwah secara langsung saat dia mengobrol dengan Dinar Candy dalam sebuah video diunggah di akun Instagram pribadi sang DJ.

"Besti, mau tanya. Katanya yang lagi ramai VCS sekarang pernah ngajak kamu VCS ya?" tanya Dinar Candy dalam video diunggah di akun Instagram @dinar_candy.

Safa Marwah yang saat itu sedang bersama Dinar Candy langsung membenarkannya. Dia terus terang mengaku pernah ditawar Rp 1 juta oleh Alexander suami Clara Shinta untuk melakukan VCS.

"Iya pernah. Terus, kan aku kepo ya, mau ngasih berapa? Dia bilang satu juta. Satu juta mah cuma buat makan kucing aku doang," ujar Safa Marwah.

Dinar Candy terkejut dengan pernyataan yang disampaikan Safa. Dia pun bertanya apakah pemilik nama asli Intan Dhea Tiyana itu bisa melakukan VCS. Safa Marwah mengaku tidak menerima layanan seperti itu, dan dia mengaku bertanya soal tarif hanya ingin tahu angka yang ditawarkan.

Safa Marwah heran kenapa perempuan yang muncul dalam VCS dengan suami Clara Shinta bersedia melakukan perbuatan tak senonoh seperti itu.