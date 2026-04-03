Syahrul Yunizar
03 April 2026, 23.52 WIB

Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Pelaku Penembakan Mendagri Tito Karnavian saat jadi Kapolda Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bertahun-tahun menjadi buronan, anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Pulan Wonda alias Kamenak berhasil ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz pada Kamis (2/4).

Pulan Wonda adalah pelaku penembakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang kala itu masih bertugas sebagai kapolda Papua pada 2012 silam. .

Rekam jejak tindak kriminal yang dilakukan oleh Pulan Wonda tercatat pada data petugas kepolisian.

Pada 28 November 2012, dia terlibat penembakan terhadap Tito di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

Atas perbuatan tersebut, dia dilaporkan kepada petugas kepolisian. Sejak 2019, Pulan Wonda masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Berdasar informasi yang disampaikan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz kepada awak media pada Jumat (3/4), Pulan Wonda merupakan anggota KKB Kodap XII Lanny Jaya.

Yang bersangkutan memiliki mobilitas tinggi dan pernah terlibat dalam berbagai aksi penyerangan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di wilayah Puncak Jaya serta Lanny Jaya.

”Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April 2026, sekitar pukul 12.27 WIT. Tim melaksanakan pemantauan di wilayah Kota Mulia, Kabupaten Puncak dan mendeteksi keberadaan pelaku di sebuah bengkel motor,” terang Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo.

Setelah memastikan keberadaan target, tim kemudian melakukan penyekatan. Saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor, target sempat menabrak kendaraan petugas dan berupaya melarikan diri.

Namun, upaya tersebut gagal karena petugas berhasil melumpuhkan pelaku dengan langkah tegas dan terukur.

