Syahrul Yunizar
04 April 2026, 04.36 WIB

Gereja di Minahasa Tetap Laksanakan Ibadah Jumat Agung Meski Rusak Akibat Gempa Bumi 7,6 SR

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (tengah) meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Kota Manado, Sulut, pada Jumat (3/4/2026). (BNPB)

JawaPos.com - Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus di Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) turut terdampak gempa bumi dengan kekuatan 7,6 skala richter yang mengguncang wilayah itu pada Kamis pagi (2/4).

Walau mengalami kerusakan, jemaat gereja tersebut tetap melaksanakan rangkaian ibadah paskah, yakni Jumat Agung pada Jumat (3/4).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung kondisi terkini gereja tersebut.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengapresiasi kesigapan warga dan pihak gereja yang telah melakukan pembersihan secara mandiri.

”Tadi dari BMKG sudah memberikan informasi kepada bapak pastor bahwa per siang (hari) ini sudah lebih 400 kali gempa susulan. Namun, BMKG menyatakan tidak ada lagi gempa yang skalanya lebih besar dari gempa utama yang 7,6 Magnitudo,” kata dia.

Untuk itu, Suharyanto mengajak masyarakat tetap tenang namun harus waspada. Apalagi hari ini bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian Pekan Suci.

Dia memastikan, kerusakan minor pada bagian atas gereja akan segera ditangani bersama-sama.

Berkaitan dengan skema perbaikan secara teknis, BNPB kini tengah menunggu koordinasi soal penetapan status kedaruratan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Jika sudah diputuskan, BNPB dan Pemerintah Pusat akan turun tangan menyalurkan bantuan dan membantu penanggulangan dampak bencana.

”Jika Kabupaten Minahasa menetapkan status kedaruratan, maka perbaikan gereja ini dan beberapa rumah warga yang terdampak, informasinya tidak sampai 10 rumah di Kecamatan Tombolo itu, akan ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelasnya.

