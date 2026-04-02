PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan di Manado usai Gempa M7,6

JawaPos.com - PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) telah memulihkan sistem kelistrikan di Manado dan sekitarnya setelah sebelumnya terjadi gempa bumi magnitudo 7,6 pada Kamis (2/4) pukul 06.48.14 Wita.



"Berkat kesiapsiagaan personel di lapangan, seluruh infrastruktur kelistrikan yang sempat terdampak kini telah beroperasi kembali," kata General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, di Manado, Kamis (2/4).

Menurutnya, tepat pada pukul 13.51 Wita, persentase kelistrikan yang menyala telah mencapai 100 persen. Upaya pemulihan ini mencakup penormalan kembali 14 saluran atau penyulang listrik serta pengoperasian kembali 887 gardu distribusi yang tersebar di wilayah terdampak.

Dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim di lapangan serta kesabaran masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

"Kami memahami bahwa listrik merupakan kebutuhan vital, terutama dalam kondisi darurat pascagempa. Sejak getaran pertama dirasakan tim kami langsung bergerak melakukan inspeksi dan pemulihan secara bertahap" ujarnya.

Usman menambahkan dalam proses penormalan, PLN tetap memprioritaskan aspek keselamatan masyarakat dan petugas. Tim teknis melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada infrastruktur yang mengalami kerusakan struktural yang dapat membahayakan sebelum aliran listrik dialirkan kembali secara penuh ke pelanggan.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan jika menemukan adanya potensi bahaya seperti kabel yang terkelupas, tiang miring, atau percikan api pada aset PLN, masyarakat diminta segera melapor melalui kanal resmi.