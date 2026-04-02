Muhammad Ridwan
03 April 2026, 03.47 WIB

Prabowo Minta Prioritaskan Layanan Cepat dan Penyelamatan Warga Terdampak Gempa di Sulut dan Malut

Prajurit TNI terlibat dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Sulut pada Kamis (4/2). (TNI)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak merespons cepat bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dalam konferensi pers, Kamis (2/4).

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita harus memberikan layanan yang sangat cepat. Penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama,” kata Pratikno.

Pratikno juga menekankan pentingnya pendataan korban dan infrastruktur yang terdampak. Menurutnya, informasi yang akurat sangat krusial dalam penanganan pascabencana, agar proses evakuasi berjalan cepat dan distribusi bantuan tepat sasaran.

“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secepat-cepatnya, serta memastikan mereka memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pratikno menyampaikan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cermat dan sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menilai bahwa bencana ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan edukasi masyarakat terkait mitigasi risiko bencana di masa mendatang.

“Masyarakat perlu memahami risiko gempa dan cara menyelamatkan diri,” tuturnya.

Selain itu, Pratikno meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru. Ia mengingatkan agar setiap pembangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan.Q

“Jangan sampai pembangunan justru mengakibatkan bencana, seperti banjir atau risiko lain bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunan yang tidak memenuhi standar,” pungkasnya.

Artikel Terkait
Basarnas Kerahkan Personel 3 Kantor SAR Tangani Dampak Gempa Malut-Sulut - Image
Berita Daerah

Basarnas Kerahkan Personel 3 Kantor SAR Tangani Dampak Gempa Malut-Sulut

03 April 2026, 03.43 WIB

TNI Kerahkan Prajurit Kodim, Korem, hingga Kodam Bantu Tangani Dampak Gempa Bumi di Sulut - Image
Berita Daerah

TNI Kerahkan Prajurit Kodim, Korem, hingga Kodam Bantu Tangani Dampak Gempa Bumi di Sulut

03 April 2026, 02.13 WIB

Gempa M 6,4 Sulut: Plafon Gereja BHKY Rumengkor Runtuh Jelang Misa Kamis Putih - Image
Nasional

Gempa M 6,4 Sulut: Plafon Gereja BHKY Rumengkor Runtuh Jelang Misa Kamis Putih

02 April 2026, 18.05 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

