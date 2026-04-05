Tazkia Royyan Hikmatiar
05 April 2026, 23.38 WIB

Warga Bentrok di Halmahera Tengah Sebabkan Rumah Terbakar, Wagub Malut Ungkap Keadaan Terkini

ILUSTRASI: bentr9kan antar warga.

JawaPos.com - Bentrokan antarwarga di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, menyebabkan sejumlah rumah terbakar dan menelan korban jiwa. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengungkapkan bahwa kondisi di lokasi kini mulai terkendali setelah aparat keamanan dikerahkan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat di provinsi ini untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Mari bersama-sama menjaga perdamaian,” kata Sarbin, dikutip dari Antara, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan, bentrokan terjadi di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat. Sejak Jumat pagi, aparat gabungan TNI dan Polri telah diterjunkan untuk meredam konflik sehingga situasi perlahan dapat dikendalikan.

Sarbin juga bertolak ke Halmahera Tengah bersama unsur pimpinan keamanan daerah untuk melakukan mediasi. Ia menyebut akan bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat guna mencari solusi damai bagi kedua pihak yang bertikai.

“Kita semua bersaudara, mari jaga perdamaian,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun mengatakan sebanyak 250 personel gabungan telah dikerahkan untuk mencegah bentrokan meluas. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan ikut menjaga situasi tetap aman.

Bentrokan diketahui dipicu oleh penemuan jasad seorang warga Desa Banemo di area kebun yang berada di wilayah Desa Sibenpopo. Peristiwa tersebut memicu emosi keluarga korban dan warga setempat hingga berujung aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan benda berbahaya lainnya.

Akibat insiden tersebut, sejumlah rumah di Desa Sibenpopo dilaporkan hangus terbakar. Selain itu, satu warga dari desa tersebut juga dilaporkan meninggal dunia.

