HomeBerita Daerah
Antara
04 April 2026, 01.53 WIB

Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Semburkan Abu 4.000 Meter

Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, Kembali Erupsi dan menyemburkan abu vulkanik Setinggi 4.000 Meter. (Antara)

JawaPos.com - Belum usai dampak gempa tektonik di Ternate, kini giliran Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara bergolak.

Gunung Dukono yang berada hampir 300 km Timur Laut pusat gempa terpantau mengalami erupsi sore ini, Jumat (3/4) dan menyemburkan abu hingga setinggi 4.000 meter. 

Erupsi itu terpantau dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.

Petugas PGA Dukono Bambang Sugiono menjelaskan, erupsi Gunung Dukono terjadi sekitar pukul 17.28 WIT dan masih berlangsung saat laporan disampaikan.

“Erupsi tadi sekitar pukul 17.28 WIT dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 4.000 meter di atas puncak,” ujarnya lewat keterangan tertulis, sebagaimana dilansir dari Antara.

Kolom abu letusan teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Arah sebaran abu condong ke wilayah barat laut, mengikuti arah dan kecepatan angin di sekitar kawasan gunung.

Selain pengamatan visual, erupsi juga terekam melalui alat seismogram dengan amplitudo sebesar 34 milimeter dan durasi erupsi mencapai 95,41 detik.

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih cukup signifikan dan berpotensi terjadi secara berulang.

Saat ini, status Gunung Dukono masih berada pada Level II atau Waspada. Pada level ini, aktivitas vulkanik masih fluktuatif dan dapat disertai letusan abu secara periodik.

Pihak PGA Dukono mengimbau masyarakat yang berada di sekitar gunung, termasuk para pengunjung dan wisatawan, agar tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius empat kilometer dari Kawah Malupang Warirang, yang merupakan pusat aktivitas erupsi.

Editor: Bayu Putra
