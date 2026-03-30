Antara
31 Maret 2026, 02.57 WIB

Hilang saat Mencari Serangga di Gunung Guntur, Remaja Garut Ini Ditemukan Kebingungan dan Telanjang

Ilustrasi polisi melakukan penyelidikan kasus hilangnya remaja yang hilang di Gunung Guntur, lalu ditemukan linglung dan telanjang. - Image

Ilustrasi polisi melakukan penyelidikan kasus hilangnya remaja yang hilang di Gunung Guntur, lalu ditemukan linglung dan telanjang.

JawaPos.com - Kepolisian Resor Garut menyelidiki kasus hilangnya seorang remaja, lalu akhirnya berhasil ditemukan warga dalam kondisi bingung dan telanjang jauh dari area gunung. Sebelum ditemukan remaja tersebut hilang saat mencari serangga di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Personel kami masih melakukan pendampingan, masih melakukan penyelidikan," kata Kepala Polsek Tarogong Kaler Iptu Ate Ahmad Hermawan kepada wartawan di Garut,  dilansir dari Antara, Senin (30/3).

Ia menuturkan, kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait seorang remaja inisial MR (16) warga Kampung Godog, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang hilang saat mencari serangga bersama dua saudaranya di kawasan kaki Gunung Guntur, Minggu (29/3).

Setelah dilakukan pencarian, kata dia, korban akhirnya berhasil ditemukan oleh warga dengan kondisi bingung tanpa pakaian di daerah beda kecamatan tepatnya Kampung Cipepe, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut Minggu (29/3) malam.

"Kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi bingung, dan tidak memakai pakaian, korban dibawa oleh kepala desa untuk diamankan," katanya

Ia menyampaikan, kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, warga, dan keluarganya untuk bisa mengetahui lebih jelas kondisi korban yang seperti itu.

"Tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab korban menghilang hingga ditemukan jauh," katanya.

Ia menyampaikan, keterangan sementara yang dihimpun kepolisian bahwa korban bersama kedua saudaranya hendak mencari serangga di kawasan kaki Gunung Guntur tepatnya di perbukitan Sanghiang, Kampung Cimuncang, Desa Rancabango, Tarogong Kaler.

Namun di tengah perjalanan, korban terpisah dengan kedua saudaranya, kemudian saudaranya melakukan pencarian tapi tidak juga ditemukan sampai akhirnya memutuskan kembali ke rumah.

Selanjutnya dilaporkan kepada keluarga korban lalu meminta bantuan masyarakat untuk mencarinya, namun sampai pukul 20.30 WIB tidak juga ditemukan hingga keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Kepolisian bersama TNI dan personel dari instansi lainnya seperti BPBD, dan sukarelawan juga masyarakat setempat melakukan pencarian, sampai akhirnya mendapatkan informasi korban telah ditemukan dengan lokasi jauh dari titik korban hilang, bahkan harus melewati jalan raya.

Saat ini korban sudah mendapatkan penanganan agar kondisinya dapat kembali tenang sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian.

Editor: Kuswandi
