Geger! Perempuan di Malang Baru Sadar Suaminya Perempuan Saat Malam Pertama

JawaPos.com - Baru hitungan hari mengecap manisnya pernikahan, seorang perempuan di Malang harus menelan pil pahit. Pernikahan yang semula diharapkan menjadi lembaran baru, justru berujung pada laporan polisi setelah rahasia besar sang suami terbongkar di malam pertama.

Dikutip dari Radar Malang (JawaPos Group), kisah ini bermula saat Intan Anggraeni, 28, warga Blimbing, Kota Malang, bertemu dengan Erfastino Reynaldi, 36, pada awal Februari 2026. Pertemuan mereka terjadi di Kota Batu, tempat Intan bekerja. Saat itu, Erfastino datang sebagai pelanggan dan mengaku berprofesi sebagai konsultan proyek asal Jakarta.

Hubungan keduanya terjalin sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka memutuskan untuk berpacaran tepat pada momen Valentine.

"Dia mengaku dari Jakarta dan bekerja sebagai konsultan proyek. Setelah itu kami mulai dekat dan berpacaran sejak 14 Februari," ungkap Intan kepada Jawa Pos Radar Malang.

Selama masa pendekatan, Intan sama sekali tidak menaruh curiga. Sosok Erfastino terlihat sangat meyakinkan, mulai dari gaya bicara hingga penampilannya yang maskulin.

Rahasia Terbongkar Saat Malam Pertama

Keyakinan Intan membawa mereka ke jenjang pernikahan siri yang digelar pada 3 April di kediaman Intan. Meski acara berjalan lancar, pihak keluarga sebenarnya sudah merasakan ada yang tidak beres karena Erfastino tidak memboyong keluarganya ke acara tersebut.

Puncak drama ini terjadi tepat pada malam pertama. Saat itulah, Intan baru menyadari bahwa pria yang baru saja dinikahinya ternyata adalah seorang perempuan.

"Setelah tahu, saya langsung menangis dan mengadu ke orang tua. Dia juga langsung diminta pergi dari rumah," lanjutnya.