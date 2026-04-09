Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

JawaPos.com — Bursa transfer musim depan mulai memanas dengan deretan nama pemain Timnas Indonesia yang jadi komoditas panas. Persib Bandung, Persebaya Surabaya hingga PSV Eindhoven ikut terseret dalam pusaran rumor yang terus berkembang.

Setidaknya ada lima pemain Timnas Indonesia yang kini ramai dikaitkan dengan potensi kepindahan klub. Dari Eropa hingga Asia Tenggara, peluang transfer mereka menghadirkan banyak skenario menarik untuk disimak.

Mees Hilgers

Nama pertama yang jadi sorotan adalah Mees Hilgers yang berpotensi hengkang dari FC Twente. Bek tengah tersebut dikabarkan bisa dilepas secara gratis setelah kontraknya tak diperpanjang.

Kabar itu diperkuat laporan media lokal yang menyebut FC Twente melepas beberapa pemain, termasuk Hilgers. Bahkan isu kontrak baru untuk pemain berusia 24 tahun itu juga sudah dibantah langsung.

"RESMI : TWENTE LEPAS 3 PEMAIN MEREKA!

Menurut laporan Tubantia, FC Twente memilih untuk memperpanjang kontrak dua pemain mereka yakni Max Bruns dan Harrie Kustar serta melepas tiga pemain mereka yakni Mees Hilgers, Ricky van Wolfswinkel, dan Przemyslaw Tyton.

Sebelumnya banyak beredar kabar Twente telah mengajukan tawaran kontrak baru kepada Hilgers. Namun bek Timnas Indonesia itu membantah hal tersebut.