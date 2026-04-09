Masuki Musim Ketiga Bersama Seven Speed Motorsport, Al Ghazali Targetkan Hasil Maksimal di Kejurnas Drift 2026

Tim balap Seven Speed Motorsport siap arungi Kejuaraan Nasional Drift 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Tim balap Seven Speed Motorsport menargetkan hasil podium pada musim Kejuaraan Nasional Drift 2026 dengan mempertahankan komposisi pembalap utama serta menambah satu pembalap baru di kelas Novice. Tim ini akan mengikuti enam seri Kejurnas Drift, Indonesian Drift Series, serta sejumlah ajang balap lainnya sepanjang tahun.
Pembalap Seven Speed Motorsport, Al Ghazali, yang memasuki musim ketiganya di kelas Pro Am, mengaku lebih termotivasi menghadapi musim balap tahun ini. Ia juga menyebut kondisi keluarga menjadi salah satu faktor yang membuatnya lebih berhati-hati di lintasan.
“Sekarang belum merasakan karena anaknya belum lahir. Yang pasti lebih hati-hati dan karena ada anak jadi lebih termotivasi untuk dapatkan apa yang kami mau di balapan,” ujar putra sulung musisi Ahmad Dhani tersebut saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Pada musim 2026, Seven Speed Motorsport mempertahankan komposisi pembalap utama, yakni Al Ghazali, Davin Augusta, dan Ricko Nugraha di kelas Pro. Sementara itu, pembalap baru Gibran Fauzan bergabung untuk memperkuat tim di kelas Novice.
Al menjelaskan bahwa stabilitas komposisi pembalap menjadi strategi tim untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim.
“Komposisi pembalap Seven Speed Motorsport tidak berubah seperti musim 2025 karena kita sudah mempercayai para pembalap kita. Diharapkan tim semakin stabil, solid dan kompak. Hanya ada tambahan Gibran saja yang turun di Newgen,” ujarnya.
Seven Speed Motorsport menargetkan hasil maksimal di setiap seri Kejuaraan Nasional Drift 2026, termasuk Indonesian Drift Series dan beberapa event klub lainnya.
“Kami ingin bisa meraih prestasi di setiap event balap yang diikuti. Target Seven Speed Motorsport tahun 2026 ini menyapu podium,” kata Al Ghazali.
Selain ajang nasional, tim ini juga berencana mengikuti kompetisi internasional D1GP Asia Tenggara yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada akhir 2026.
