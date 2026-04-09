Tazkia Royyan Hikmatiar
09 April 2026, 18.37 WIB

Gempa M4,7 di NTT, Puluhan Rumah Rusak di Pulau Adonara

Puluhan rumah rusak di Pulau Adonara akibat gempa bumi di NTT. (Antara)

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (9/4) menyebabkan puluhan rumah di Pulau Adonara mengalami kerusakan. Data sementara mencatat sedikitnya 79 unit rumah terdampak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Bupati Flores Timur Anton Doni mengatakan, jumlah tersebut merupakan hasil pendataan sementara hingga pukul 08.30 WITA. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Desa Terong dan Desa Lamahala.

“Untuk sementara, kondisi paling parah berada di Desa Terong dan Desa Lamahala,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/4).

Ia merinci, sebanyak 69 rumah rusak berada di Desa Terong, sementara sisanya tersebar di Desa Lamahala. Namun, jumlah ini masih dapat berubah karena proses pendataan di lapangan masih terus berlangsung.

Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi dampak kerusakan sekaligus menilai kebutuhan penanganan darurat bagi warga terdampak.

Pemerintah daerah juga terus memperbarui data seiring proses verifikasi yang masih berjalan. Langkah cepat telah dilakukan dengan menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan tenda untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

“Kami juga segera menyiapkan kebutuhan darurat lainnya,” kata Anton.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 00.30 WITA. Episenter gempa berada di darat, sekitar 21 kilometer tenggara Larantuka, dengan kedalaman lima kilometer.

Artikel Terkait
Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak - Image
Berita Daerah

Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak

04 April 2026, 00.10 WIB

7 Langkah Mitigasi Gempa Bumi yang Wajib Diketahui, Panduan Lengkap agar Tetap Aman - Image
Humaniora

7 Langkah Mitigasi Gempa Bumi yang Wajib Diketahui, Panduan Lengkap agar Tetap Aman

03 April 2026, 08.31 WIB

Gempa Bumi Sulut Sebabkan Kerusakan Rumah Sakit di Manado, 40 Pasien Dievakuasi - Image
Berita Daerah

Gempa Bumi Sulut Sebabkan Kerusakan Rumah Sakit di Manado, 40 Pasien Dievakuasi

03 April 2026, 05.36 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

