Syahrul Yunizar
09 April 2026, 20.51 WIB

Sumedang Siaga Longsor! Cadas Pangeran Sempat Lumpuh, Satu Korban Masih Dicari

Basarnas bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap satu korban yang tertimbun material longsor di Dusun Cirangon RT 01 RW 07, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sumedang Rabu (8/4) memicu bencana tanah longsor di sejumlah titik, termasuk jalur vital Cadas Pangeran dan pemukiman warga.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengonfirmasi bahwa titik longsor tersebar di jalur bawah Cadas Pangeran, Dusun Ciranggon Desa Mekarahayu, Desa Margalaksana, hingga wilayah Selaawi di Rancakalong.

Dikutip dari Radar Sumedang (JawaPos Group), fokus utama petugas saat ini tertuju pada Dusun Ciranggon, Desa Mekarahayu. Proses asesmen dan evakuasi di lokasi ini berjalan cukup alot lantaran kondisi medan yang ekstrem.

Fajar menjelaskan, akses menuju titik longsor sangat sulit ditembus oleh kendaraan besar maupun alat berat. Dari total delapan orang terdampak dalam peristiwa tersebut, sebanyak tujuh orang dilaporkan selamat, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian, yakni Supendi (63 tahun).

"Kendalanya selain medan yang berat, alat berat juga sulit dijangkau. Petugas dari Basarnas, BPBD, TNI-Polri sudah berupaya tadi malam melakukan pencarian, dan hari Kamis pagi dilanjutkan kembali untuk pencarian satu orang lagi. Sedangkan tiga orang sudah dilarikan ke RSUD untuk penanganan lebih lanjut," ujar Fajar dikutip Kamis (9/4).

Hingga saat ini, tim gabungan masih berjibaku mencari satu orang korban yang dilaporkan hilang tertimbun material longsor.

Jalur Cadas Pangeran Mulai Bisa Dilintasi

Kabar baik datang dari penanganan longsor di jalur utama Cadas Pangeran. Pemerintah bergerak cepat mengerahkan dua unit alat berat untuk menyapu material lumpur yang sempat memutus arus lalu lintas.

Wabup Fajar memastikan bahwa pembersihan sudah menunjukkan progres signifikan sejak tengah malam.

/Semalam tadi saya cek sudah 80 persen, satu lagi di Pamulihan dikerjakan juga dan pada tengah malam kendaraan sudah bisa melintas. Akan tetapi saya himbau waspada, jika terjadi hujan deras lebih baik hindari jalur Cadas Pangeran," ucapnya.

