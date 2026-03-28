28 Maret 2026, 14.50 WIB

Jumlah Kecelakaan dan Fatalitas Menurun Selama Periode Lebaran 2026, Jasa Raharja Salurkan Santunan Rp 11,9 M  

Dari kanan: Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, Dirut Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Menhub Dudy Purwagandhi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas selama periode mudik dan arus balik lebaran 2026 mengalami penurunan. Jasa Raharja menilai capaian ini turut dipengaruhi oleh rekayasa lalu lintas yang diterapkan, seperti one way, contraflow dan pembatasan lainnya.
 
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, penurunan angka kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini berbandin lurus dengan fatalitas korban kecelakaan.
 
“Berdasarkan hasil pengecekan peristiwa kecelakaan selama pelaksanaan Operasi Ketupat, terjadi penurunan fatalitas korban kecelakaan hingga 30,4 persen. Selain itu, jumlah peristiwa kecelakaan juga mengalami penurunan sebesar 5,3 persen,” ujar Agus dalam acara Pembukaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas One Way Tahap II yang berlangsung di Command Center PJR Korlantas Polri KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/3),
 
Penerapan manajemen lalu lintas seperti sistem one way, contra flow, serta pengaturan distribusi kendaraan di jalur tol dan non-tol menjadi strategi utama dalam mengurai kepadatan kendaraan. Cara ini berhasil membuat perjalanan baik mudik maupun balik menjadi lebih aman dan nyaman. 
 
 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, meskipun terjadi penurunan angka kecelakaan, perhatian tetap perlu diberikan pada dominasi kendaraan roda dua serta kecelakaan di jalan non-tol. 
 
“Kami mencermati bahwa peristiwa kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan roda dua yang terjadi di jalur non-tol. Oleh karena itu, pengaturan distribusi lalu lintas dan kendaraan menjadi sangat penting agar arus balik dapat lebih terkendali dan risiko kecelakaan dapat ditekan,” kata Awaluddin. 
 
Jasa Raharja dalam kesempatan ini juga memastikan penyaluran santunan kepada korban kecelakaan berjalan cepat. Sehingga, para korban mendapat haknya yang diberikan oleh pemerintah.
 
“Hingga saat ini, kami telah menyalurkan santunan kepada korban meninggal dunia maupun ahli waris dengan total nilai mencapai Rp 11,9 miliar. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memastikan bahwa hak korban terpenuhi secara optimal,” tandasnya. 
