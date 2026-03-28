Nanda Prayoga
28 Maret 2026, 14.28 WIB

Trump Klaim Iran Izinkan 10 Kapal Minyak Lintasi Selat Hormuz, Sebut Hadiah untuk AS

Ilustrasi Selat Hormuz, yang memainkan peran penting dalam perang di Timur Tengah antara Iran melawan AS-Israel. (Naeblys-stock.adobe.co via Iloydslist)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Kamis (26/3) menyatakan bahwa Iran telah memberikan izin kepada 10 kapal tanker minyak untuk melintasi Selat Hormuz. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “hadiah” bagi AS.

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya laporan mengenai adanya komunikasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Trump mengatakan, keputusan Iran tersebut menjadi indikasi bahwa AS tengah menjalani negosiasi yang cukup serius dengan pihak Iran.

Dalam rapat kabinet di Gedung Putih, Trump mengungkapkan keyakinannya terhadap proses tersebut. “Sepertinya kami sedang berurusan dengan orang yang tepat,” ujarnya, meski ia tidak menjelaskan secara rinci pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu.

Ia juga mengutip pernyataan dari pihak Iran yang menyebut langkah itu sebagai bukti keseriusan mereka.

“Mereka berkata, 'Untuk menunjukkan fakta kepada kalian bahwa kami nyata dan solid serta benar-benar hadir, kami akan memberi kalian delapan kapal minyak, delapan kapal, delapan kapal minyak besar. Mereka benar dan mereka nyata,'” kata Trump seperti dikutip dari Antara, Jumat (27/3).

Menurutnya, Iran bahkan menambahkan dua kapal lagi sebagai bentuk permintaan maaf atas pernyataan sebelumnya.

Trump turut memberi sinyal bahwa penguasaan terhadap pasokan minyak Iran bisa menjadi salah satu opsi kebijakan. “Maksud saya, saya tidak akan membicarakannya, tetapi itu adalah sebuah opsi,” ujarnya.

Selain itu, Trump juga mengklaim bahwa operasi penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada 3 Januari telah menghasilkan keuntungan besar bagi AS, yang ia sebut mencapai “miliaran dan miliaran dolar.”

Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, menyampaikan bahwa komunikasi tidak langsung antara AS dan Iran berlangsung melalui pesan yang disalurkan oleh Pakistan.

Sebelumnya, konflik memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara besar ke Iran pada 28 Februari. Situasi ini berdampak pada terganggunya distribusi global serta memicu lonjakan harga minyak dunia dan ketidakstabilan ekonomi global.

Artikel Terkait
Stok Senjata AS Dilaporkan kian Menipis usai Tembakkan 850 Rudal Tomahawk ke Iran - Image
Internasional

Stok Senjata AS Dilaporkan kian Menipis usai Tembakkan 850 Rudal Tomahawk ke Iran

28 Maret 2026, 05.55 WIB

Kemlu Sebut Iran Beri Sinyal Positif Upaya Keluarkan Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz - Image
Energi

Kemlu Sebut Iran Beri Sinyal Positif Upaya Keluarkan Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz

27 Maret 2026, 23.54 WIB

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran - Image
Internasional

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran

27 Maret 2026, 22.22 WIB

Terpopuler

1

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

2

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

