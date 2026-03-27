Antara
27 Maret 2026, 22.22 WIB

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran

Ilustrasi Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. (AI/ChatGPT)

JawaPos.com - Iran-AS tengah melakukan pembicaraa tak langsung yang di mediasi Pakistan. Menanggapi hal ini, perbedaan pandangan muncul antara Amerika Serikat dan Israel terkait rencana untuk mengakhiri perang dengan Iran.

Menurut laporan KAN, lembaga penyiaran publik Israel, perselisihan berpusat pada tiga isu utama: masa depan program rudal balistik Iran, transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional, dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran.

Pada Rabu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa usulan 15 poin dari AS untuk menghentikan perang telah disampaikan ke Iran melalui Pakistan. AS juga dikabarkan mempertimbangkan gencatan senjata sementara selama satu bulan untuk membuka jalan bagi perundingan.

Mengutip seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan pada Kamis bahwa Iran secara resmi telah menyampaikan tanggapan terhadap usulan AS tersebut melalui mediator.

Tanggapan itu mencakup tuntutan untuk menghentikan serangan dan pembunuhan di semua front, jaminan tidak akan terjadi perang lagi, kompensasi, dan pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, kata pejabat tersebut.

Sementara itu, KAN yang mengutip sumber politik di Israel menyebutkan bahwa pembicaraan AS-Israel masih berlangsung dan ada kemungkinan usulan AS tersebut akan diubah.

Seorang sumber di Israel juga mengatakan Iran "sudah menggunakan bahasa perang tahap akhir," sambil terus mengajukan tuntutan signifikan dalam kontak yang sedang berlangsung.

Sumber tersebut menambahkan ada kekhawatiran di Israel bahwa Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mendorong gencatan senjata sementara guna bernegosiasi dengan Iran.

Kemungkinan pertemuan antara pejabat AS dan Iran belum ditetapkan waktunya meski ada laporan tentang upaya mediasi oleh Pakistan.

AS dan Israel terus melancarkan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke Israel serta wilayah-wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.

Artikel Terkait
Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran - Image
Internasional

Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran

27 Maret 2026, 21.59 WIB

Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan - Image
Internasional

Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan

27 Maret 2026, 21.44 WIB

Trump Perpanjang Penundaan Rencana Serang Infrastruktur Energi Iran hingga 6 April - Image
Internasional

Trump Perpanjang Penundaan Rencana Serang Infrastruktur Energi Iran hingga 6 April

27 Maret 2026, 21.39 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

