Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk menambah pasukan AS di Timur Tengah dalam perang melawan Iran. Departemen Pertahanan AS mengkaji opsi untuk mengirim hingga 10.000 prajurit darat tambahan ke kawasan itu untuk memberikan lebih banyak opsi militer kepada presiden.

Langkah itu diambil di tengah kemungkinan pembicaraan damai dengan Iran, menurut laporan The Wall Street Journal pada Kamis (26/3).

Dilansir dari Antara, Jumat (27/3), pasukan tambahan itu akan mencakup infanteri dan kendaraan lapis baja, yang akan diperkuat oleh sekitar 5.000 marinir dan beberapa ribu prajurit penerjun payung yang telah menerima perintah penempatan ke Timur Tengah.

Namun, masih belum jelas ke wilayah mana pasukan tersebut akan ditempatkan.

Menurut laporan itu, pasukan tambahan kemungkinan akan ditempatkan di sekitar Iran dan Pulau Kharg.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.