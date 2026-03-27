Antara
27 Maret 2026, 20.54 WIB

Badan Energi Atom Internasional Khawatir, Serangan di Dekat PLTN Bushehr Picu Radiasi Besar di Iran

Ilustrasi rudal dan drone kiriman Iran ke negara-negara teluk. (Hindustan Times)

 

JawaPos.com - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan kekhawatiran atas serangan militer di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr, di Iran. Hal ini karena berpotensi memicu insiden radiasi besar.

Dalam pernyataannya pada Kamis (26/3), IAEA menyebut serangan militer dilaporkan menghantam di sekitar fasilitas tersebut, terakhir terjadi pada Selasa malam.

Grossi memperingatkan bahwa kerusakan fasilitas itu bisa menyebabkan kebocoran radiasi yang berdampak pada wilayah luas di Iran dan sekitarnya.

Ia menyerukan pihak-pihak yang bertikai untuk menahan diri "secara maksimal" untuk mencegah risiko tersebut.

Sementara itu, Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) melaporkan adanya serangan baru terhadap PLTN Bushehr. Namun, tidak ada kerusakan maupun korban di kalangan staf, dan pembangkit tetap beroperasi normal.

Pada 17 Maret, serangan drone juga dilaporkan terjadi tanpa menimbulkan korban atau kerusakan.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

AS dan Israel awalnya menyatakan serangan "pencegahan" itu diperlukan untuk menghadapi ancaman dari program nuklir Iran. Namun, belakangan mereka menegaskan keinginan melihat perubahan kekuasaan di negara itu.

Artikel Terkait
Didorong Ketidakpastian Geopolitik, Malaysia Mulai Eksplorasi Potensi Nuklir untuk Keamanan Energi Masa Depan - Image
Energi

Didorong Ketidakpastian Geopolitik, Malaysia Mulai Eksplorasi Potensi Nuklir untuk Keamanan Energi Masa Depan

29 Maret 2026, 01.04 WIB

Dirjen IAEA Sebut AS dan Iran akan Berunding di Pakistan Akhir Pekan - Image
Internasional

Dirjen IAEA Sebut AS dan Iran akan Berunding di Pakistan Akhir Pekan

26 Maret 2026, 01.28 WIB

NASA Percepat Basis Bulan dan Misi Nuklir ke Mars, Dorong Kehadiran Permanen Manusia di Luar Bumi - Image
Internasional

NASA Percepat Basis Bulan dan Misi Nuklir ke Mars, Dorong Kehadiran Permanen Manusia di Luar Bumi

28 Maret 2026, 03.49 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

