Tegaskan Tak Netral dalam Perang Iran vs AS-Israel, Houthi Yaman Siap Lakukan Intervensi Militer Jika Diperlukan

JawaPos.com - Pemimpin kelompok Houthi Yaman, menyatakan bahwa posisinya "tidak netral" terkait perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Mereka memperingatkan akan melakukan intervensi militer jika diperlukan.

"Kami tidak netral, tetapi posisi kami berasal dari rasa memiliki terhadap Islam dan negara Islam. Setiap perkembangan yang terjadi di lapangan akan ditanggapi dengan sikap militer jika diperlukan, seperti pada putaran sebelumnya," kata Abdul-Malik al-Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi Al-Masirah milik kelompok tersebut, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Dia mengatakan serangan Amerika dan Israel terhadap Iran telah merugikan kepentingan ekonomi negara-negara di dunia, serta keamanan dan stabilitas regional. Abdul Malik menyebut serangan itu tidak dapat dibenarkan.

"Perkembangan di kawasan ini selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Israel bekerja untuk melaksanakan rencana zionis yang menargetkan semua negara di kawasan ini, dengan tujuan mengubah Timur Tengah dan menciptakan Israel Raya," katanya.

Houthi, yang didukung Iran, menguasai sebagian besar provinsi di Yaman, termasuk Ibu Kota Sanaa, sejak tahun 2014.

Kelompok itu sempat melakukan serangan rudal dan drone terhadap Israel dan kapal-kapal yang melintas di Laut Merah sebagai balasan atas serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang sejak Oktober 2023.

Amerika dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak akhir Februari, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.