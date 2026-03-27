Inggris Bersiap Hadapi Potensi Serangan dari Iran, London Punya Sumber Daya dan Aliansi Pertahanan Diri

JawaPos.com - Menteri Pertahanan Inggris John Healey, enggan berkomentar tentang kemungkinan Iran menyerang London. Hal ini dikatakan Healey saat ditanya kemungkinan serangan Iran ke ibu kota Inggris.

"Sejauh ini, kami tidak berpikir bahwa Iran berencana menyerang London. Inggris memiliki pertahanan yang tidak hanya bergantung pada kemampuan yang kami miliki di dalam negeri, tetapi juga mencakup sistem pertahanan lebih luas," kata Healey, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, Healey mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat dipahami. Namun, dia memastikan bahwa London memiliki "sumber daya dan aliansi" yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari potensi serangan.

Sebelumnya, Senin (23/3), Healey mengatakan bahwa dua rudal Iran diduga telah ditembakkan ke arah Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia, tempat pangkalan militer gabungan Inggris-Amerika Serikat berada. Salah satu rudal itu gagal mencapai target, sementara yang lain ditembak jatuh, katanya.

Mengingat jarak dari Kepulauan Chagos, lokasi di mana pangkalan itu berada, ke Teheran lebih dari 5.000 Km, media Inggris mulai menyatakan kekhawatiran bahwa rudal balistik Iran dapat mencapai London.

