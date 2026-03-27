Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
27 Maret 2026, 20.33 WIB

Inggris Bersiap Hadapi Potensi Serangan dari Iran, London Punya Sumber Daya dan Aliansi Pertahanan Diri

Ilustrasi serangan baru Iran menyerang dekat fasilitas nuklir Israel. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Menteri Pertahanan Inggris John Healey, enggan berkomentar tentang kemungkinan Iran menyerang London. Hal ini dikatakan Healey saat ditanya kemungkinan serangan Iran ke ibu kota Inggris.

"Sejauh ini, kami tidak berpikir bahwa Iran berencana menyerang London. Inggris memiliki pertahanan yang tidak hanya bergantung pada kemampuan yang kami miliki di dalam negeri, tetapi juga mencakup sistem pertahanan lebih luas," kata Healey, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, Healey mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat dipahami. Namun, dia memastikan bahwa London memiliki "sumber daya dan aliansi" yang diperlukan untuk mempertahankan diri dari potensi serangan.

Sebelumnya, Senin (23/3), Healey mengatakan bahwa dua rudal Iran diduga telah ditembakkan ke arah Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia, tempat pangkalan militer gabungan Inggris-Amerika Serikat berada. Salah satu rudal itu gagal mencapai target, sementara yang lain ditembak jatuh, katanya.

Mengingat jarak dari Kepulauan Chagos, lokasi di mana pangkalan itu berada, ke Teheran lebih dari 5.000 Km, media Inggris mulai menyatakan kekhawatiran bahwa rudal balistik Iran dapat mencapai London.

Sementara itu, Iran belum mengkonfirmasi serangan tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran menjelaskan bahwa rudal mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencapai negara-negara Eropa.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore