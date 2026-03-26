Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
27 Maret 2026, 04.01 WIB

Akibat Perang dengan Iran, Warga AS Kurangi Makan karena Harga Naik

Ilustrasi Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. (AI/ChatGPT)

JawaPos.comWarga Amerika Serikat (AS) mulai mengurangi makan karena kenaikan harga yang dipicu operasi militer AS terhadap Iran. Kondisi itu diungkap oleh media di AS.

Dalam media tersebut dikatakan bahwa warga AS kini mengurangi belanja makanan untuk menutupi biaya bahan bakar yang melonjak tajam setelah Selat Hormuz diblokade Iran.

Situasi itu mendapat sorotan langsung dari Pemimpin Minoritas Demokrat Senat AS Chuck Schumer. 

"Warga Amerika sudah melewatkan makan akibat perang sembrono di Iran yang sengaja dipilih oleh (Presiden AS Donald) Trump. Ini contoh lain bagaimana kekacauan yang ia (Trump) ciptakan membuat mereka (warga AS) kian kesulitan membeli makanan," tulis Chuck Schumer di platform X pada Rabu (25/3).

Sebagaimana diketahui, pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran, seperti di Teheran. Akibatnya menimbulkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran lalu membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi itu menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Gangguan itu juga memengaruhi ekspor dan produksi minyak di kawasan serta mendorong kenaikan harga.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Tolak Rencana Gencatan Senjata Trump, Iran Ajukan 5 Syarat Keras untuk Akhiri Perang dengan AS–Israel   - Image
Internasional

Tolak Rencana Gencatan Senjata Trump, Iran Ajukan 5 Syarat Keras untuk Akhiri Perang dengan AS–Israel  

27 Maret 2026, 03.07 WIB

Dubes Pakistan: Negosiasi dan Diplomasi Cara Terbaik Atasi Krisis Iran vs AS-Israel - Image
Internasional

Dubes Pakistan: Negosiasi dan Diplomasi Cara Terbaik Atasi Krisis Iran vs AS-Israel

27 Maret 2026, 03.06 WIB

Imbas Perang Iran Melawan AS-Israel, Empat Negara Teluk Dihantam Rudal dan Drone - Image
Internasional

Imbas Perang Iran Melawan AS-Israel, Empat Negara Teluk Dihantam Rudal dan Drone

27 Maret 2026, 02.56 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore