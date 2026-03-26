Dubes Pakistan: Negosiasi dan Diplomasi Cara Terbaik Atasi Krisis Iran vs AS-Israel

JawaPos.com - Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri angkat bicara terkait perang antara Iran melawan AS-Israel. Menurut Zahid, Pakistan mempercayai bahwa negosiasi dan solusi diplomatik merupakan cara terbaik dalam menangani krisis internasional, terutama krisis antara Iran dan AS-Israel.

“Kami percaya krisis saat ini juga hanya dapat diselesaikan melalui negosiasi dan upaya diplomatik,” kata Dubes Chaudhri dilansir dari ANTARA, Kamis (26/3).

Dia mengatakan bahwa Pakistan sangat berharap agar solusi diplomatik yang dinegosiasikan dapat ditemukan untuk menangani perang antara Iran dan AS-Israel.

Menurutnya, Pakistan telah berupaya memainkan peran tersebut untuk menemukan solusi diplomatik yang dinegosiasikan, menyatakan bahwa Pakistan senang menjadi tuan rumah untuk mediasi dialog di Islamabad.

“Kami sangat senang menjadi tuan rumah dialog seperti itu di Islamabad di mana kita semua dapat duduk bersama dan menemukan solusi untuk konflik tersebut,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang Iran yang masih belum memercayai AS karena telah diserang dua kali saat keduanya sedang bernegosiasi, Dubes Chaudhri menekankan bahwa negosiasi dan solusi diplomatik merupakan cara terbaik untuk menangani krisis.

Dia mengatakan bahwa Pakistan bekerja sama dengan semua negara sahabat di kawasan dan tetap percaya bahwa solusi diplomatik masih mungkin dilakukan.

Sebelumnya pada Selasa (24/3), Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan bahwa Islamabad “siap” untuk menjadi tuan rumah pembicaraan “bermakna dan konklusif” antara AS dan Iran guna mencapai “penyelesaian komprehensif” demi mengakhiri perang di Timur Tengah.

"Pakistan menyambut dan sepenuhnya mendukung upaya dialog guna mengakhiri perang di Timur Tengah demi perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya," kata Sharif di akun media sosial X.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa Panglima Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir telah berkomunikasi dengan Presiden AS Donald Trump pada Minggu (23/3) terkait perang Iran.

Negara Asia Selatan itu menawarkan diri sebagai lokasi pertemuan tingkat tinggi antara pejabat senior pemerintahan Trump dan pihak Iran sebagai bagian dari upaya diplomatik.

Sesaat setelah unggahan tersebut, Presiden Trump membagikan tangkapan layar pernyataan perdana menteri Pakistan itu di platform Truth Social miliknya.

Situasi di kawasan tetap tegang setelah AS dan Israel terus melancarkan serangan udara ke Iran sejak 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari seribu orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei.