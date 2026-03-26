Antara
27 Maret 2026, 02.56 WIB

Imbas Perang Iran Melawan AS-Israel, Empat Negara Teluk Dihantam Rudal dan Drone

Ilustrasi Iran kembali luncurkan serangan rudal terbaru. (Euronews).

JawaPos.com - Perang antara Iran melawan Amerika Serikat-Israel semakin memanas. Terkini serangan rudal dan drone menghantam empat negara Teluk pada Kamis (26/3) pagi.

Dilansir dari Antara, Kementerian Pertahanan Arab Saudi dalam pernyataan resmi mengatakan pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan 33 drone di atas Provinsi Timur kerajaan, mengumumkan perkembangan tersebut dalam unggahan di media sosial AS, X.

Selain itu, tim pertahanan sipil di Bahrain berhasil memadamkan kebakaran di sebuah fasilitas di provinsi Muharraq setelah apa yang digambarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai "agresi Iran," tanpa ada laporan korban luka.

Kementerian menambahkan bahwa sirene sempat dibunyikan dua kali, namun mendesak warga untuk tetap tenang, pindah ke tempat yang aman, dan mengikuti instruksi resmi.

Uni Emirat Arab mengatakan pertahanan udaranya menanggapi serangan rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran, mencatat bahwa suara yang terdengar di beberapa bagian negara itu adalah hasil dari pencegatan rudal balistik dan drone.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kuwait mengatakan pertahanan udaranya mencegat serangan rudal dan drone "musuh", seraya memperingatkan bahwa suara ledakan mungkin terdengar selama operasi pencegatan dan mendesak masyarakat untuk mematuhi instruksi keselamatan resmi.

Juru bicara Garda Nasional, Brigjen Jadan Fadel Jadan, mengatakan dua drone ditembak jatuh di daerah yang berada di bawah perlindungan Kuwait, tanpa mengungkapkan lokasinya. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan, melindungi situs-situs vital, dan menetralisir potensi ancaman, katanya.

Eskalasi regional terus meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga saat ini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Teheran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, bersama dengan Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

Editor: Kuswandi
