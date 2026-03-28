28 Maret 2026, 16.05 WIB

Momen Tijjani Reijnders Jadi Penentu Kemenangan Timnas Belanda atas Norwegia

Selebrasi Tijjani Reijnders setelah mencetak gol kedua Timnas Belanda dalam pertandingan uji coba internasional lawan Norwegia di Johan Cruyff Arena pada Jumat (27/3/2026). (X/OnsOranje)

JawaPos.com - Tijjani Reijnders tampil sebagai penentu saat Timnas Belanda mengalahkan Norwegia 2-1 dalam laga uji coba internasional di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Sabtu (28/3) dini hari WIB.

De Oranje sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Andreas Schjelderup, yang disamakan berkat gol Virgil van Dijk.

Tijjani kemudian mencetak gol kemenangan untuk tim tuan rumah di babak kedua.

Belanda sebenarnya tampil dominan sejak awal dengan penguasaan bola yang tinggi. Namun, justru Norwegia yang berhasil membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat Schjelderup, yang menuntaskan umpan David Moller Wolfe untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Tertinggal, pasukan Ronald Koeman langsung meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang diciptakan melalui Cody Gakpo dan Donyell Malen.

Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35 ketika Virgil van Dijk menyamakan skor lewat sundulan, memanfaatkan sepak pojok Teun Koopmeiners. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Reijnders muncul sebagai pembeda. Pada pertengahan babak, gelandang Manchester City itu sukses memanfaatkan umpan Denzel Dumfries untuk mencetak gol dan membawa Belanda berbalik unggul 2-1.

Setelah gol tersebut, Belanda semakin percaya diri mengendalikan permainan. Peluang demi peluang kembali tercipta, tetapi gagal dikonversi menjadi gol.

Sementara itu, Norwegia kesulitan mengembangkan permainan dan minim menciptakan ancaman berarti ke gawang Bart Verbruggen.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan Belanda.

Susunan Pemain

Belanda (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke (Stefan de Vrij 83'), Micky van de Ven, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Xavi Simons 70'), Kees Smit (Quinten Timber 70'), Ryan Gravenberch (Jerdy Schouten 82'); Cody Gakpo (Wout Weghorst 82'), Teun Koopmeiners, Donyell Malen (Brian Brobbey 69')

Norwegia (4-4-2): Orjan Nyland; Tobjorn Hegem (Fredrik Andre Bjorkan 78'), Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe (Leo Ostigard 64'), Julian Ryerson; Patrick Berg (Felix Hrn Myhre 64'), Sander Berge; Andreas Schjelderup (Antonio Nusa 64'), Oscar Bobb (Kristian Thorstvedt 64'), Jorgen Strand Larsen, Alexander Sorloth (Jens Petter Hauge 64')

