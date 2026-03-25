“Paspor Gate” Guncang Liga Belanda, Dua Pemain Timnas Indonesia jadi Sorotan

JawaPos.com - Dua pemain Timnas Indonesia, Dean James dan Nathan Tjoe-A-On, tengah menjadi sorotan di Belanda setelah klub lawan mereka mengajukan protes resmi terkait status kelayakan bermain.

Kasus ini bahkan memicu polemik yang kini dikenal dengan sebutan “Paspor Gate” di media setempat. Kasus pertama melibatkan Dean James dalam pertandingan antara Go Ahead Eagles melawan NAC Breda di Eredivisie pada 15 Maret 2026.

Laga yang berakhir dengan skor telak 6-0 itu kini dipermasalahkan oleh NAC Breda. Mereka menilai Dean tidak memenuhi syarat sebagai pemain yang sah tampil karena perubahan status kewarganegaraan.

Dean, yang lahir di Belanda, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Maret 2025. Dengan status tersebut, ia tidak lagi dianggap sebagai pemain Uni Eropa.

Hal ini membuatnya wajib memenuhi persyaratan izin kerja sebagai pemain non-Uni Eropa di Belanda. NAC Breda menduga dokumen tersebut belum sepenuhnya sesuai aturan, sehingga mengajukan permintaan agar pertandingan diulang.

Sementara itu, kasus kedua menyeret Nathan Tjoe-A-On dalam laga antara Willem II melawan TOP Oss di Eerste Divisie pada 13 Maret 2026. TOP Oss juga mengajukan protes dengan alasan serupa, yakni mempertanyakan kelayakan Nathan yang telah menjadi WNI sejak 2024.

Kedua klub tersebut bahkan dikabarkan telah berkonsultasi dengan ahli hukum olahraga untuk memperkuat argumen mereka. Mereka meminta agar pertandingan dinyatakan tidak sah dan dijadwalkan ulang.

Namun, Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) memberikan sinyal bahwa permintaan tersebut kemungkinan besar tidak akan dikabulkan. Meski begitu, keputusan resmi belum diambil karena proses penyelidikan masih berlangsung dan menunggu hasil dari jaksa penuntut umum.

KNVB menilai kasus ini cukup kompleks karena tidak hanya menyangkut regulasi kompetisi, tetapi juga berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan di Belanda. Oleh karena itu, proses penanganannya membutuhkan kajian mendalam.

Di sisi lain, Go Ahead Eagles dan Willem II tetap yakin bahwa kedua pemain tersebut telah memenuhi semua persyaratan administratif.

Mereka menyatakan bahwa dokumen pemain sudah diverifikasi sebelum pertandingan berlangsung. Kasus ini berpotensi berdampak lebih luas, terutama bagi pemain naturalisasi Indonesia lainnya yang berkarier di Belanda.