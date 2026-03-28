4 Tanggal Lahir Ini Terlahir dengan Aura Positif, Semua yang Melihat Jadi Tertarik!

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu berasal dari penampilan fisik, tetapi juga dari aura alami yang memancar kuat sejak lahir. Beberapa orang memiliki kehadiran yang langsung menarik perhatian tanpa harus berusaha, memancarkan pesona dan kenyamanan hanya lewat senyuman atau tatapan mata. Menurut Primbon Jawa, hal ini erat kaitannya dengan tanggal lahir yang membawa energi pesona tinggi. Orang yang lahir di tanggal-tanggal tertentu dipercaya memiliki “magnet alami” yang membuat orang lain merasa nyaman, mudah menyukai, bahkan sering terpikat tanpa alasan jelas. Artikel ini akan membahas beberapa tanggal lahir yang dikenal memiliki daya tarik luar biasa sejak lahir, sehingga mereka disebut sebagai pribadi yang secara alami memikat dan sulit dilupakan. Mengutip dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir pada Sabtu (28/3), berikut empat tanggal lahir yang auranya memikat dan membuat orang lain terpikat berkat pesona alami mereka.

1. Tanggal Lahir 5



Orang yang lahir pada tanggal 5 dikenal memiliki karakter yang penuh pesona dan mudah mencuri perhatian di mana pun ia berada.



Mereka cenderung sangat cocok untuk meniti karier di dunia hiburan, baik sebagai artis layar kaca, aktor panggung, penyanyi, maupun musisi.



Ini karena kelahiran tanggal 5 umumnya diberkahi naluri yang tajam, intuisi yang kuat, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dalam berbagai situasi sosial.



Selain itu, aura yang dimiliki oleh orang dengan tanggal lahir ini sering kali tidak terlihat secara fisik, namun mampu dirasakan oleh banyak orang, sehingga membuat mereka selalu disukai dan dikagumi.



Mereka pun sering kali menjadi magnet perhatian di lingkungan sekitar. Namun, di balik semua kelebihan tersebut, ada sisi yang perlu diwaspadai.



Mereka cenderung mudah bosan, memiliki kecenderungan manja, dan terkadang sulit untuk diarahkan atau diberi nasihat.



Bila tidak mampu mengelola sifat-sifat ini, potensi mereka yang luar biasa bisa tertahan dan tidak berkembang secara maksimal.



2. Tanggal Lahir 7



Mereka yang terlahir pada tanggal 7 umumnya digambarkan sebagai sosok individu yang memiliki bakat alami dalam dunia seni dan kreativitas.



Tidak hanya memiliki daya tarik yang memikat, orang dengan tanggal lahir ini juga dikenal sebagai sosok yang teliti, cerdas, dan memiliki banyak ide cemerlang.



Potensi mereka sangat menonjol dalam bidang seni musik, seni rupa, dan juga dunia modelling.



Kepekaan mereka terhadap detail menjadikan mereka unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan estetika tinggi.



Selain itu, kepribadian mereka yang penuh daya tarik membuat mereka disenangi oleh banyak kalangan.



Namun demikian, mereka memiliki kelemahan dalam hal pengendalian diri. Kerap kali mereka merasa cepat puas atas apa yang telah dicapai, dan cenderung menjadi sombong atau meremehkan kemampuan orang lain.



Bila tidak diimbangi dengan sikap rendah hati dan semangat untuk terus belajar, maka perkembangan karier dan rezeki mereka bisa terhambat meskipun memiliki potensi yang luar biasa.



3. Tanggal Lahir 12



Para pemilik tanggal lahir 12 kerap kali diberkahi dengan bakat seni yang menonjol, baik itu dalam bidang akting, tarik suara, memainkan alat musik, maupun dalam menciptakan dan mengaransemen lagu.



Selain kemampuan teknis yang baik, mereka juga memiliki selera estetika yang tinggi, baik dalam hal penampilan, pilihan busana, maupun dalam hal memadukan unsur visual dan suara.



Tak hanya itu, mereka juga diidentikkan sebagai pribadi yang peka, teliti, dan mampu memahami perasaan orang lain.



Inilah yang menjadikan mereka sosok yang mudah diterima di berbagai lingkungan sosial. Namun demikian, mereka juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar tidak menjadi batu sandungan bagi kesuksesan mereka.



Di antaranya adalah sifat yang mudah percaya kepada orang lain secara berlebihan, serta kecenderungan untuk sulit menahan diri dari keinginan yang belum tentu baik bagi masa depan.



Bila mereka mampu belajar mengendalikan diri dan berpikir lebih panjang sebelum bertindak, maka jalan menuju kesuksesan dan kemapancn akan terbuka lebar.



4. Tanggal Lahir 13



Berbeda dari tanggal lahir lainnya, mereka yang lahir pada tanggal 13 cenderung lebih dominan dalam dunia seni peran dan akting.



Mereka memiliki kemampuan alami dalam beradaptasi di berbagai lingkungan, serta mudah membaur dengan siapa saja.



Karakter mereka yang logis dan realistis membuat mereka sering kali menjadi tempat curhat atau rujukan dalam pengambilan keputusan.



Di samping itu, mereka juga memiliki pesona yang unik, yang membuat mereka mudah dikenali dan diingat oleh banyak orang.



Daya tarik yang mereka miliki sering kali hadir melalui cara mereka berbicara, bertingkah laku, dan membawa diri. Namun, ada pula beberapa sisi yang perlu diwaspadai.



Mereka cenderung keras kepala, mudah terpancing emosi, dan memiliki kecenderungan untuk berdebat atau mempertahankan pendapat dengan keras.



Selain itu, mereka juga terkadang lambat dalam menangkap atau memahami hal-hal baru. Meski demikian, bila mereka terus melatih kesabaran dan membuka diri untuk belajar, maka mereka akan menjadi sosok berpengaruh yang disegani banyak orang.