29 Maret 2026, 03.27 WIB

7 Sifat Ini Dimiliki oleh Orang-orang yang Hobinya Travelling, Psikologi Ungkapkan Hal Tak Terduga

Ilustrasi seseorang yang sedang travelling, mencari pengalaman dan petualangan baru.

JawaPos.com – Traveling bukan hanya tentang menikmati pemandangan indah atau mencicipi kuliner khas suatu daerah; hobi ini juga bisa mengungkap sisi kepribadianmu yang selama ini tersembunyi.

Menurut psikologi, orang yang suka bepergian biasanya memiliki sifat-sifat istimewa yang jarang dimiliki banyak orang.

Setiap langkah di tempat baru, setiap percakapan spontan dengan orang asing, hingga keberanian menghadapi situasi tak terduga, mencerminkan kekuatan batin yang besar.

Mungkin tanpa disadari, kecintaanmu pada perjalanan menyimpan karakter luar biasa yang selama ini tersembunyi.

Mengutip dari Global English Editing pada Sabtu (28/3), berikut tujuh sifat menakjubkan yang dimiliki oleh mereka yang gemar traveling menurut psikologi.

1. Terbuka terhadap pengalaman

Seseorang yang gemar bepergian umumnya memiliki kepribadian yang terbuka terhadap pengalaman baru.

Mereka senang mencoba hal-hal yang belum pernah mereka lakukan, mulai dari mencicipi makanan asing hingga mengenal kebudayaan yang sama sekali berbeda dari kebiasaan mereka sehari-hari.

Mereka tidak takut untuk keluar dari zona nyaman karena justru merasa tertantang dan bersemangat saat menghadapi hal-hal yang tidak biasa.

Ciri ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mudah puas dengan rutinitas yang monoton.

2. Stabil secara emosional

Orang yang suka traveling atau bepergian biasanya memiliki kestabilan emosi yang sangat baik.

Mereka mampu mengendalikan diri dalam situasi yang penuh tekanan, seperti ketika menghadapi keterlambatan transportasi, kehilangan barang, atau kesulitan komunikasi di tempat asing.

Alih-alih panik atau marah, mereka cenderung mampu untuk bersikap tetap tenang dan fokus mencari solusi.

Ketenangan inilah yang membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan selama perjalanan, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan mental yang kuat dan tidak mudah goyah oleh gangguan kecil.

3. Punya sifat ekstrovert (mudah bergaul)

Sebagian besar orang yang merasa hidupnya paling berwarna saat bepergian adalah mereka yang memiliki sifat ekstrovert.

Mereka mudah berinteraksi dan tak segan memulai percakapan dengan orang baru, baik itu di stasiun, kafe, maupun tempat wisata.

Kemampuan ini membuat pengalaman traveling menjadi lebih kaya karena mereka bisa mendapatkan cerita, wawasan, dan perspektif langsung dari orang-orang yang mereka temui.

Bahkan jika awalnya mereka bukan seorang ekstrovert, seseorang yang sering bepergian bisa perlahan-lahan menjadi lebih terbuka dan percaya diri dalam bersosialisasi.

4. Mudah beradaptasi dan fleksibel

Perjalanan sering kali tidak berjalan sesuai rencana. Terkadang cuaca berubah drastis, jadwal penerbangan ditunda, atau tempat tujuan ternyata ditutup.

Orang yang mencintai traveling umumnya mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap situasi seperti ini. Mereka tidak terpaku pada rencana awal dan mampu mengubah arah tanpa merasa kecewa secara berlebihan.

Fleksibilitas ini menjadikan mereka lebih santai dalam menikmati setiap momen, karena mereka sadar bahwa bagian dari petualangan adalah menghadapi hal-hal tak terduga dengan sikap terbuka.

5. Mandiri dan dapat diandalkan pada diri sendiri

Melakukan perjalanan, terutama sendirian, menuntut seseorang untuk bisa mengandalkan dirinya sendiri.

Orang yang gemar bepergian umumnya merupakan sosok yang terbiasa membuat keputusan, mengatur waktu, mencari informasi, dan mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain.

Pengalaman ini membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, tangguh, dan percaya diri.

Mereka belajar untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain karena telah terbiasa menyelesaikan berbagai tantangan sendirian di tempat yang asing.

6. Penuh rasa ingin tahu

Ciri yang umum dimiliki oleh para pecinta traveling atau bepergian adalah rasa ingin tahu yang tinggi.

Mereka selalu terdorong untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru, baik itu tempat, budaya, tradisi, maupun cara hidup masyarakat setempat.

Mereka senang mencari tahu bagaimana orang lain menjalani hidupnya dan tidak ragu bertanya atau mengamati secara langsung.

Rasa ingin tahu ini membuat setiap perjalanan mereka terasa seperti petualangan yang menyenangkan dan penuh pembelajaran.

Bagi mereka, dunia adalah tempat yang luas untuk dijelajahi dan setiap sudutnya menyimpan pelajaran yang tak ternilai.

7. Menyukai kesendirian

Meskipun bepergian sering kali dikaitkan dengan aktivitas sosial, banyak pelancong sejati justru memiliki penghargaan tinggi terhadap momen-momen kesendirian.

Mereka menikmati waktu untuk merenung, menyendiri, dan mengamati lingkungan sekitar tanpa gangguan.

Momen seperti duduk diam menyaksikan matahari terbit, berjalan seorang diri menyusuri jalan kecil, atau sekadar menikmati kopi di kafe yang tenang, dapat memberi mereka ruang untuk mengenal diri lebih dalam.

Kesendirian bagi mereka bukanlah kesepian, melainkan waktu yang berharga untuk memulihkan energi dan memperkaya jiwa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
