Antara
29 Maret 2026, 03.26 WIB

Bus Umrah Terbakar di Madinah, Jamaah Indonesia Akan Dipulangkan 31 Maret

Ilustrasi jamaah umrah asal Indonesia di Tanah Suci. (Istimewa)

JawaPos.com - Jamaah umrah Indonesia yang busnya terbakar di dekat Madinah akan dipulangkan ke Indonesia pada 31 Maret. Ihwal adanya hal ini dikatakan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah.

"Jamaah tetap dijadwalkan pulang pada 31 Maret 2026," kata Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Ambary kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (28/3).

Ia mengatakan Satgas Pelindungan KJRI Jeddah telah menemui pembimbing dan perwakilan jamaah di Madinah pada Jumat malam waktu setempat.

Menurut Yusron, ada 24 orang, sebagian besar dari Sumatera Barat, yang berada di dalam bus nahas tersebut. Sopir bus diketahui merupakan warga negara Mesir.

"Seluruh jamaah dalam kondisi selamat dan tidak terdapat korban luka fisik. Paspor seluruh jamaah juga aman tidak ikut terbakar," katanya.

Namun, sejumlah anak mengalami trauma ringan dan enggan menumpang bus lagi untuk sementara.

Insiden terjadi saat perjalanan menuju Madinah, sekitar 20 menit sebelum tiba di kota itu.

Sebelum kejadian, jamaah telah dua kali mengingatkan adanya bau kopling terbakar pada bus.

Namun, dua sopir bus tersebut menyatakan kendaraan dalam kondisi aman.

Tak lama kemudian terdengar suara letusan dari ban. Sopir segera menepikan kendaraan dan meminta seluruh penumpang turun.

Api kemudian membesar, sementara alat pemadam api ringan di bus tidak mampu memadamkan kobaran.

Sekitar 30 menit setelah kejadian, bus pengganti tiba dan membawa jamaah ke Hotel Manazel Al Sadiq.

Yusron mengatakan tidak ada indikasi sopir mengemudi ugal-ugalan. Dugaan awal mengarah pada masalah teknis kendaraan.

"KJRI akan mengawal kasus ini, termasuk jika ada kompensasi dari perusahaan transportasi," katanya.

Artikel Terkait
Kemenhaj Minta Kompensasi atas Terbakarnya Bus Jamaah Umrah di Madinah - Image
Internasional

Kemenhaj Minta Kompensasi atas Terbakarnya Bus Jamaah Umrah di Madinah

29 Maret 2026, 00.46 WIB

Ajaib, Ini Satu-satunya Korban Selamat di Tragedi Bus Jamaah Umrah India di Arab Saudi yang Tewaskan 45 Orang - Image
Internasional

Ajaib, Ini Satu-satunya Korban Selamat di Tragedi Bus Jamaah Umrah India di Arab Saudi yang Tewaskan 45 Orang

18 November 2025, 19.42 WIB

Terpopuler

1

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

2

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

3

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

4

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

5

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

6

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

7

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

8

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

9

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

10

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

