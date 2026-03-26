Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
27 Maret 2026, 03.50 WIB

Jadi Perantara Komunikasi AS-Iran untuk Akhiri perang, Pakistan Sebut Iran Masih Hati-hati karena Tak Percaya Trump

Ilustrasi serangan baru Iran menyerang dekat fasilitas nuklir Israel. (Al-Jazeera). - Image

Ilustrasi serangan baru Iran menyerang dekat fasilitas nuklir Israel. (Al-Jazeera).

JawaPos.com - Meski perang antara Iran vs AS-Israel terus berkecamuk, rupanya kedua negara yang bertikai tengah berupaya bernegosiasi. Pakistan, memastikan sebagai pihak yang menyampaikan pesan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

"Telah beredar spekulasi yang tidak perlu di media mengenai perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar di platform X, dilansir dari Antara, Kamis (26/3).

"Pada kenyataannya, pembicaraan tidak langsung AS dan Iran berlangsung melalui pesan yang disampaikan Pakistan," kata Dar, seraya mengonfirmasi bahwa AS telah menyampaikan rencana 15 poin yang sedang dipertimbangkan Iran.

Pernyataan itu muncul ketika sumber-sumber di Islamabad mengatakan bahwa pekan ini sangat penting bagi kemungkinan munculnya terobosan dalam pembicaraan AS-Iran.

Mereka juga mengatakan bahwa Pakistan memperkirakan delegasi AS akan datang, tetapi Iran masih bersikap hati-hati, karena kurangnya kepercayaan.

Dar juga memuji peran Turki dan Mesir, serta pihak lain, yang memberikan dukungan terhadap inisiatif tersebut.

"Pakistan tetap sepenuhnya berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan terus melakukan segala upaya untuk memastikan stabilitas di kawasan dan sekitarnya," kata Dar.

"Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan ke depan," katanya, menegaskan.

Timur Tengah berada dalam status siaga sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, termasuk Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Serangan tersebut menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore