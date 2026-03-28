3 Shio Ini Selalu Dihujani Keberuntungan dalam Hidupnya, Kesusahan Tidak Pernah Menjamah!

JawaPos.com – Hidup tak lepas dari kesulitan, kesialan, dan ujian yang datang silih berganti. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan, tekanan ekonomi, atau perjuangan hidup yang berat. Namun menariknya, dalam astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang seakan memiliki “perisai keberuntungan” yang melindungi mereka dari kemalangan dan kesulitan hidup. Bukan berarti mereka tak pernah menghadapi masa sulit, tetapi setiap kali terjatuh, mereka cepat bangkit. Saat orang lain terjebak masalah keuangan, shio-shio ini justru seolah dikejar rezeki yang datang dari berbagai arah. Hidup mereka seakan selalu diselimuti berkah tak terlihat, membuat mereka nyaris tak tersentuh oleh kesialan besar. Siapa saja shio yang selalu selamat dari keterpurukan dan hidup seakan berada di bawah lindungan takdir baik? Mengutip dari kanal YouTube Shio Daily pada Sabtu (28/3), berikut tiga shio yang dianggap memiliki perisai keberuntungan yang menjaga mereka dari kesialan dan hidup dalam kemudahan.

1. Shio Naga (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)



Shio Naga dikenal sebagai lambang keagungan dan keberuntungan dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno.



Orang-orang yang lahir di tahun Naga sering kali membawa aura kebesaran sejak lahir, seolah telah dipilih oleh semesta untuk menjalani kehidupan yang lebih bercahaya dibandingkan orang lain.



Mereka dikaruniai kecerdasan, keberanian, dan semangat yang sangat tinggi dalam mengejar tujuan hidup.



Keberuntungan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup mereka, sehingga kemalangan atau musibah jarang benar-benar menjatuhkan mereka.



Bahkan saat menghadapi situasi sulit, shio Naga justru mampu berbalik arah dan menemukan peluang emas dari keterpurukan.



Dalam hal keuangan, mereka termasuk pribadi yang mudah menemukan celah rezeki, baik dari bisnis, jabatan, maupun koneksi pertemanan.



Ketajaman insting dan daya juang yang tinggi membuat mereka seperti magnet kekayaan yang tak pernah sepi didatangi rezeki, sehingga kemiskinan dan kemalangan hidup pun nyaris tidak pernah tinggal lama dalam hidup mereka.



2. Shio Monyet (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)



Pemilik shio Monyet umumnya dikenal sebagai pribadi yang cerdas, jujur, dan sangat adaptif.



Mereka menghadapi hidup dengan cara yang lugas dan apa adanya, menjauh dari sifat iri atau dengki yang bisa menjerat mereka dalam konflik.



Ketika masalah datang, shio Monyet justru melihatnya dengan perspektif yang jernih dan memilih menyederhanakan solusi. Inilah yang membuat mereka kerap terhindar dari kemalangan yang tak perlu.



Mereka juga memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik, sehingga mereka cenderung mampu membangun jaringan sosial yang luas dan solid.



Jaringan inilah yang sering kali menjadi penolong saat mereka mengalami kesulitan. Bahkan dalam situasi finansial yang genting, shio Monyet hampir selalu memiliki orang-orang yang siap memberi dukungan.



Mereka cukup gesit dalam membaca peluang, cermat dalam mengambil keputusan, dan bijak dalam menghindari jebakan keuangan.



Oleh karena itu, kemiskinan jarang sekali benar-benar melekat pada hidup mereka, karena ada saja jalan keluar yang muncul tepat waktu.



3. Shio Babi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)



Orang-orang dengan shio Babi umumnya digambarkan sebagai individu yang memiliki karakter yang tulus, penyabar, dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan.



Ketulusan hati mereka membuatnya disukai oleh banyak orang, mulai dari rekan kerja, atasan, hingga lingkungan sosial di sekitarnya.



Mereka dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak banyak menuntut, namun justru mendapatkan lebih karena sifatnya yang tidak egois.



Individu bershio Babi juga termasuk pribadi yang teliti dan tidak mudah panik dalam menghadapi masalah.



Dalam banyak kesempatan, keberuntungan seakan berpihak pada mereka, terutama dalam hal menghindari kemalangan dan musibah besar.



Bahkan saat badai kehidupan datang, mereka selalu mampu menemukan cara untuk bertahan dan kembali bangkit.



Dalam urusan keuangan, mereka memang tidak selalu menonjol di permukaan, namun uang dan rezeki seperti mudah sekali datang kepada mereka.



Kehidupan yang dijalani dengan tenang, tulus, dan penuh rasa syukur membuat mereka nyaris tak pernah terjebak dalam kemiskinan berkepanjangan.



Justru dalam kesederhanaannya, shio Babi mampu meraih kemapanan secara perlahan namun pasti.