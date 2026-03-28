Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
None
29 Maret 2026, 02.57 WIB

3 Shio Teratas Ini Disebut Bisa Menarik Keberuntungan dan Rezeki, Benarkah?

Ilustrasi Magnet Kuat Menarik Keberuntungan (Drazen Zigicf/reepik) - Image

Ilustrasi Magnet Kuat Menarik Keberuntungan (Drazen Zigicf/reepik)

JawaPos.com – Menjadi kaya dan hidup berkecukupan merupakan harapan hampir semua orang. Namun, pada kenyataannya tidak setiap orang memiliki perjalanan yang sama dalam mencapai kesejahteraan.

Sebagian orang harus melewati berbagai kesulitan sebelum menikmati hasilnya, sementara yang lain tampak lebih mudah meraih keberuntungan sejak awal, baik dalam hal rezeki, relasi, maupun peluang besar yang datang silih berganti.

Dalam astrologi Tiongkok, kondisi ini diyakini berkaitan dengan shio kelahiran. Dari dua belas shio yang ada, beberapa di antaranya dianggap memiliki kekuatan lebih dalam menarik keberuntungan dan rezeki.

Mereka dikenal tidak hanya tekun dan cerdas, tetapi juga memiliki daya tarik alami terhadap peluang serta kemudahan dalam hidup.

Tidak mengherankan jika banyak yang menilai bahwa mereka memang ditakdirkan untuk hidup dalam kelimpahan. Lantas, siapa saja yang termasuk?

Mengutip dari Times of India pada Sabtu (28/3), berikut tiga shio yang disebut paling beruntung dalam hal rezeki dan memiliki peluang besar untuk hidup kaya raya.

1. Shio Naga (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Shio Naga selalu dikaitkan dengan simbol kekuasaan, kejayaan, dan keagungan dalam budaya Tiongkok.

Orang yang terlahir di bawah naungan shio ini biasanya memiliki karakter yang berani, percaya diri, dan memiliki visi besar dalam hidupnya.

Mereka tidak mudah gentar menghadapi tantangan dan justru menjadikannya sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Itulah mengapa, orang-orang bershio Naga sering disebut sebagai magnet keberuntungan, karena mereka memiliki daya tarik alami yang membawa mereka mendekati peluang-peluang emas.

Sifat kepemimpinan yang melekat pada diri shio Naga juga membuat mereka dihormati dan dipercaya oleh banyak orang.

Mereka cakap dalam mengambil keputusan, mampu berpikir jauh ke depan, dan sering kali berada satu langkah di depan orang lain.

Hal inilah yang menjadikan mereka selalu berada di waktu dan tempat yang tepat saat keberuntungan datang mengetuk.

Selain itu, dukungan sosial yang kuat dari lingkungan sekitar juga turut memperkuat posisi mereka sebagai sosok yang nyaris tidak pernah kehabisan rezeki.

Dengan kombinasi keberanian, karisma, dan kemampuan mengelola peluang, shio Naga pantas disebut sebagai salah satu yang paling menarik rezeki dan keberuntungan dalam kehidupan.

2. Shio Tikus (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Para pemilik shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang cerdas, penuh perhitungan, dan sangat piawai dalam mengatur strategi hidup. Mereka memiliki kemampuan dalam berpikir tajam dan naluri bisnis yang kuat.

Dalam menghadapi situasi apa pun, orang dengan shio Tikus selalu mampu membaca arah peluang dan mengambil keputusan dengan sangat bijak.

Itulah sebabnya, mereka disebut sebagai opportunis yang tahu cara memanfaatkan setiap celah peluang menjadi sumber keberuntungan.

Orang bershio Tikus juga tidak suka membuang-buang waktu dan energi secara sia-sia.

Dalam dunia kerja atau usaha, mereka biasanya cepat naik ke posisi yang menguntungkan karena sikapnya yang gesit, kecerdasan serta keuletan mereka dalam membangun relasi dan memperluas jaringan.

Dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, mereka bisa dengan mudah menyesuaikan diri di lingkungan baru, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun.

Keberuntungan yang datang kepada shio Tikus bukan semata-mata karena nasib baik, tetapi karena kombinasi antara kerja keras, kecermatan, dan ketepatan waktu. Mereka tahu cara membuat rezeki yang kecil menjadi berlipat ganda.

Oleh karena itu, shio Tikus dianggap sebagai salah satu yang paling menarik rezeki dan keberuntungan karena mereka tidak hanya menunggu keberuntungan, tetapi tahu cara menjemputnya dengan strategi yang tepat.

3. Shio Babi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi adalah lambang ketulusan, kebaikan hati, dan kehidupan yang damai. Mereka yang lahir di bawah shio ini umumnya memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama.

Mereka tidak suka menonjolkan diri, namun justru karena kesederhanaan dan ketulusan itulah mereka sering kali mendapatkan keberuntungan yang tidak disangka-sangka.

Aura positif yang mereka pancarkan menjadikan mereka sosok yang disenangi banyak orang, sehingga jalan rezeki pun seakan datang dengan sendirinya.

Berbeda dari shio Naga yang agresif atau shio Tikus yang penuh strategi, shio Babi menjalani hidup dengan tenang namun penuh keyakinan.

Mereka percaya bahwa kebaikan akan kembali pada pelakunya, dan dalam banyak kasus, prinsip ini benar-benar bekerja dalam hidup mereka.

Rezeki yang datang kepada mereka sering kali bersifat stabil, bertahap, namun membawa kebahagiaan dalam jangka panjang.

Tak jarang, bantuan atau peluang besar datang dari orang-orang yang sebelumnya pernah mereka tolong atau jalin hubungan baik dengannya.

Dengan ketulusan hati, sikap yang damai, serta kesetiaan dalam menjaga hubungan, shio Babi memiliki kekuatan tersendiri dalam menarik berkah hidup.

Mereka menunjukkan bahwa keberuntungan tidak harus selalu diraih dengan kekuatan atau strategi besar, tetapi juga bisa datang dari hati yang tulus dan perbuatan yang ikhlas.

Inilah sebabnya mengapa shio Babi termasuk dalam jajaran shio yang paling menarik rezeki dan keberuntungan secara alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore