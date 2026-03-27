Antara
27 Maret 2026, 20.22 WIB

Menlu AS Klaim Ada Kemajuan Pembicaraan Tak Langsung dengan Iran

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan waktu serangan Washington ke Iran dipengaruhi rencana Israel (Al Jazeera)

JawaPos.com - Amerika Serikat mengklaim ada kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung dengan Iran, serta peningkatan pengiriman minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Ihwal adanya hal ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

"Ada negara perantara yang menyampaikan pesan, dan kemajuan konkret telah dicapai sebagaimana telah terlihat dan didokumentasikan," kata Rubio kepada wartawan sebelum menuju Prancis, dilansir dari Antara, Jumat (27/3).

"Ada kemajuan dalam pertukaran pesan, tetapi proses ini masih berlangsung dan dinamis," katanya, menambahkan.

Rubio juga menyoroti peningkatan aliran energi melalui selat tersebut. Ia mengatakan meski belum dianggap cukup, volumenya telah meningkat.

Saat ditanya apakah kemajuan itu cukup membuka jalan bagi pertemuan langsung antara delegasi AS dan Iran, Rubio mengatakan hal itu masih harus dilihat.

"Kita lihat saja hasilnya. Saya tak ingin menilai terlalu dini atau membuat prediksi. Seperti yang saya katakan, kita tunggu saja perkembangannya," ujarnya.

Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan telah ada pembicaraan "sangat positif dan produktif" dengan Iran, dan AS menunda serangan terhadap infrastruktur energi negara itu.

Trump juga mengungkapkan harapan bahwa kemajuan bisa dicapai dalam lima hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran membantah laporan adanya pembicaraan langsung, dan menyatakan hanya menerima pesan yang menunjukkan keinginan AS untuk berdialog.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Akibat Perang dengan Iran, Warga AS Kurangi Makan karena Harga Naik - Image
Internasional

Akibat Perang dengan Iran, Warga AS Kurangi Makan karena Harga Naik

27 Maret 2026, 04.01 WIB

Menlu AS dan Saudi Bahas Iran dan Serangan ke Kedutaan - Image
Internasional

Menlu AS dan Saudi Bahas Iran dan Serangan ke Kedutaan

05 Maret 2026, 20.09 WIB

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran - Image
Internasional

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran

27 Maret 2026, 22.22 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

