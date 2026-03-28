6 Weton Ini Selangkah Lagi Bakal Menuju Kemapanan Finansial, Rezekinya Selalu Ada

JawaPos.com – Beberapa weton tampak seolah dilingkupi daya tarik rezeki yang kuat, menandakan mereka berada di ambang kehidupan yang lebih baik dan tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga kemapanan finansial yang selama ini diidamkan. Menurut Primbon Jawa, energi positif dari weton tertentu dapat membawa pemiliknya semakin dekat dengan limpahan kekayaan, terutama jika dibarengi sikap yang bijak, kesabaran, dan ketekunan dalam menjalani hidup. Rezeki besar yang dulu terasa jauh kini seakan tinggal selangkah lagi. Beberapa weton berikut diprediksi sedang memasuki fase penting yang akan menentukan arah nasib mereka ke depan. Dari hidup yang pas-pasan, mereka perlahan akan mulai merasakan keberuntungan, naik derajat sosial, dan dikelilingi kemudahan rezeki dari arah yang tak terduga. Bagi yang termasuk salah satunya, bersiaplah menyambut perubahan besar dalam hal finansial yang bisa mengubah hidup secara signifikan. Mengutip dari kanal YouTube Jejak Mistis pada Sabtu (28/3), berikut enam weton yang hampir mencapai mapan finansial dan hidup penuh kekayaan berkat rezeki besar yang nyaris tiba.

1. Minggu Pon



Minggu Pon adalah salah satu weton yang dikenal memiliki aura kejayaan dan daya tarik rezeki yang sangat kuat.



Orang yang lahir di hari dan pasaran Jawa ini umumnya memiliki kepercayaan diri tinggi, kecerdasan yang tajam, dan insting yang baik dalam membaca situasi serta peluang.



Mereka tidak hanya pandai bekerja keras, tetapi juga cerdas dalam memilih langkah yang tepat. Sebentar lagi, orang dengan weton ini akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam aspek keuangan.



Bisa jadi mereka akan memperoleh promosi di tempat kerja, kesuksesan besar dalam bisnis, atau bahkan mendapatkan rezeki nomplok dari arah yang sama sekali tidak mereka sangka.



Maka dari itu, siapkan diri dan buka hati, sebab keberuntungan besar sudah berdiri di ambang pintu kehidupan Anda.



2. Rabu Kliwon



Orang-orang dengan weton Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki kekuatan batin yang mendalam serta ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi hidup.



Mereka dikenal gigih, ulet, dan memiliki semangat kepemimpinan yang menginspirasi banyak orang di sekitarnya.



Orang yang lahir pada weton ini jarang sekali mengeluh meski menghadapi rintangan berat, karena mereka yakin bahwa hasil tak akan mengkhianati usaha.



Dalam waktu dekat, energi positif yang mereka pancarkan akan menarik peluang emas dalam berbagai bentuk, baik itu proyek penting, relasi bisnis baru, hingga peningkatan pendapatan secara signifikan.



Bahkan, ada potensi besar akan datangnya rezeki dari jalur yang tak mereka pikirkan sebelumnya. Tetaplah konsisten dan jangan berhenti berdoa, karena masa panen atas kerja keras Anda sudah sangat dekat.



3. Jumat Legi



Mereka yang terlahir pada weton Jumat Legi umumnya adalah pribadi yang memiliki karakter yang menenangkan, ramah, dan disukai banyak orang.



Weton ini kerap dikaitkan dengan limpahan keberuntungan dan aura positif yang menyertai sepanjang hidupnya.



Salah satu kekuatan mereka adalah kemampuannya untuk menarik rezeki secara alami, tanpa banyak bersusah payah, peluang dan bantuan sering kali datang menghampiri.



Dalam waktu dekat, individu dengan weton ini akan mengalami kemajuan besar dalam hal finansial.



Bisa berupa kenaikan jabatan, investasi yang menghasilkan keuntungan besar, hingga keberuntungan berupa warisan atau bantuan materi dari pihak keluarga. Maka janganlah ragu untuk melangkah, karena segala pintu rezeki tengah terbuka lebar bagi Anda.



4. Senin Wage



Lahir pada weton Senin Wage membuat seseorang memiliki karakter dasar yang kuat dalam dunia bisnis dan karier profesional.



Mereka yang lahir di bawah naungan weton ini memiliki kecerdasan yang tajam, ketekunan tinggi, serta semangat yang tak mudah padam dalam menghadapi persaingan.



Kemampuan mereka dalam melihat peluang dan berinovasi menjadikan mereka unggul dalam berbagai bidang pekerjaan.



Dalam waktu dekat, orang dengan weton ini berpotensi mendapatkan kenaikan jabatan yang prestisius, mendapatkan kepercayaan dalam mengelola proyek besar, atau bahkan memenangkan tender penting yang dapat mendongkrak finansial secara drastis.



Jika Anda lahir pada weton Senin Wage, tetaplah semangat dan jangan takut mengambil keputusan besar, sebab jalan menuju rezeki besar sudah terbentang di depan mata.



5. Kamis Pahing



Dalam Primbon Jawa, Kamis Pahing merupakan weton yang memancarkan energi positif tinggi serta keberuntungan yang sering datang secara mengejutkan.



Mereka biasanya memiliki naluri yang kuat, hati yang bersih, dan mudah meraih simpati serta bantuan dari lingkungan sekitarnya.



Dalam waktu dekat, mereka akan memasuki fase kehidupan yang dipenuhi keberkahan.



Ada kemungkinan mendapatkan proyek besar dalam pekerjaan, bonus yang nilainya di luar dugaan, atau rezeki lain yang datang dari jalur yang sama sekali tidak pernah direncanakan sebelumnya.



Kehidupan finansial yang tadinya datar akan melonjak naik, dan membuka kesempatan untuk memperluas usaha atau bahkan memulai sesuatu yang baru dengan prospek yang cerah.



Maka, siapkan mental dan langkah strategis Anda, karena masa kejayaan dalam hal finansial sudah hampir tiba.



6. Sabtu Pon



Sabtu Pon adalah weton yang memiliki daya tarik yang luar biasa dalam hal keberuntungan dan kekayaan.



Orang yang lahir di weton ini cenderung memiliki intuisi bisnis yang kuat dan daya tarik yang membuat mereka disukai oleh banyak orang, termasuk oleh rekan kerja, atasan, dan pelanggan.



Tidak mengherankan jika mereka mudah mendapatkan peluang finansial dari berbagai arah. Dalam waktu dekat, kehidupan finansial mereka akan mengalami peningkatan pesat.



Rezeki besar bisa datang dari bisnis yang berkembang pesat, peluang kerja yang lebih menjanjikan, atau bahkan hadiah dan penghargaan atas dedikasi mereka selama ini.



Jika Anda lahir pada weton ini, jangan pernah ragu untuk melangkah lebih jauh, sebab alam semesta tengah berpihak pada Anda dan membawa kekayaan mendekat dalam waktu yang tidak lama lagi.