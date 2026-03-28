8 Weton Jawa Ini Dikenal dengan Sebutan Tibo Ratu, Rezekinya Moncer Terus

JawaPos.com – Primbon Jawa kuno memiliki sistem perhitungan tersendiri yang mengelompokkan setiap weton ke dalam berbagai kategori, mulai dari yang biasa hingga yang dianggap sangat istimewa. Salah satu perhitungan yang dipercaya membawa keberuntungan besar adalah tibo ratu, yaitu waktu kelahiran yang diyakini bertepatan dengan datangnya rezeki dan kekayaan. Dalam kepercayaan tradisional, weton yang termasuk dalam tibo ratu disebut memiliki perjalanan hidup yang cerah. Mereka kerap dianggap sebagai “raja” atau “ratu” dalam hal rezeki, karena hidupnya cenderung penuh kemudahan dan dikelilingi orang-orang yang membantu mempercepat jalan menuju kesuksesan serta kemakmuran. Mengutip dari kanal YouTube Nawi Krama Tv pada Sabtu (28/4), berikut delapan weton yang masuk kategori tibo ratu dan dikenal sebagai sosok yang berlimpah rezeki menurut Primbon Jawa kuno.

1. Sabtu Pahing



Dinaungi oleh watak lakuning macan ketawan dan sumur sinaba, pemilik weton Sabtu Pahing ini dikenal sebagai sosok yang kuat, bijaksana, penuh semangat, dan memiliki karakter pemimpin alami.



Mereka jarang sekali takut mengambil keputusan besar dan berani menempuh jalan sulit jika memang perlu.



Dikenal dengan wataknya yang penuh keberanian dan semangat, banyak di antara mereka justru sering mendapatkan kemudahan hidup, entah lewat dukungan orang lain, peluang yang datang tiba-tiba, atau pengaruh kuat yang dimiliki secara alami.



Tak heran jika rezekinya sering kali datang dari berbagai arah, bahkan saat ia tidak sedang mencarinya. Inilah sebabnya Sabtu Pahing masuk dalam kategori tibo ratu, karena kehidupannya sering kali dipenuhi dengan kelimpahan rezeki.



2. Minggu Legi



Orang-orang dengan weton Minggu Legi memiliki karakter unik. Mereka adalah sosok yang pendiam, introvert, dan tidak suka banyak berbicara.



Namun di balik sikapnya yang tenang, mereka adalah pribadi yang dermawan, pemaaf, bijak, dan rendah hati.



Sifat-sifat positif tersebutlah yang akan menjadikan mereka disukai oleh banyak orang, walaupun mereka tidak berusaha keras untuk tampil di depan.



Dalam banyak kasus, rezeki dan kebaikan datang kepada mereka karena simpati dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Keikhlasan dan kebersihan hati mereka menjadi magnet yang menarik banyaknya keberuntungan.



Dalam primbon Jawa, Minggu Legi juga termasuk dalam golongan tibo ratu, karena hidupnya yang meski tampak sederhana, tetapi mengalirkan rezeki secara berkelanjutan dan konsisten.



Banyak pemilik weton ini yang pelan tapi pasti, membangun kekayaan tanpa banyak rintangan yang berarti.



3. Selasa Pon



Selasa Pon memiliki karakter dasar yang berupa jiwa kemanusiaan yang tinggi, suka membantu sesama, dan menjadi tempat berlindung bagi orang lain di sekitarnya.



Pemilik weton ini terkenal rendah hati, tidak tamak, serta tidak pernah mengambil yang bukan menjadi haknya.



Mereka juga tidak mudah merasa iri atau dengki terhadap kesuksesan orang lain. Justru dari kesederhanaan itulah, keberkahan hidup mengalir dalam hidupnya.



Primbon Jawa menyebut bahwa orang dengan weton ini sebagai sanggar waringin, yakni tempat berteduh yang meneduhkan dan menenangkan bagi orang di sekitarnya.



Oleh karena itu, mereka sangat cocok masuk dalam kelompok tibo ratu, karena selain berwatak mulia, rezekinya juga datang karena hatinya yang bersih dan kehidupan yang lurus.



4. Jumat Wage



Lahir pada weton Jumat Wage membuat seseorang berada dalam naungan Satria Wibawa, yang bermakna pribadi yang berwibawa dan disegani. Orang-orang dengan weton ini dikenal jujur, berani, dan memiliki integritas tinggi.



Mereka memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya dan sering kali diberi kepercayaan untuk memimpin atau menyelesaikan persoalan.



Karena sifat jujur dan pekerja kerasnya, mereka jarang kekurangan dalam hal materi. Rezeki bagi mereka biasanya datang karena hasil dari kerja yang bersih dan niat yang lurus.



Dalam perhitungan tibo ratu, Jumat Wage digolongkan sebagai sosok yang pantas mendapatkan rezeki tinggi, karena bukan hanya kemampuan kerja yang hebat, tetapi juga sifat terpuji yang membuat orang lain rela membantu dan mempercayai mereka sepenuh hati.



5. Minggu Pahing



Dengan jumlah neptu 14, weton ini dikenal memiliki energi ketenangan dan kecerdasan tinggi. Mereka adalah sosok yang pendiam tetapi sangat tajam dalam berpikir.



Orang yang lahir pada weton Minggu Pahing cenderung punya daya analisis yang kuat dan teliti dalam mengerjakan segala hal.



Mereka digambarkan seperti rembulan yang bersinar tenang dan membawa keteduhan. Karakter ini menjadikan mereka sering diandalkan dalam pekerjaan atau kehidupan sosial.



Kerapihan dan kehati-hatian mereka membuat kesalahan jarang terjadi, dan inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi stabilitas finansial mereka.



Mereka termasuk dalam kategori weton tibo ratu karena kekuatan mental dan kecerdasan mereka menjadi modal utama dalam meraih keberhasilan dan kekayaan jangka panjang.



6. Rabu Pon



Individu Rabu Pon dikenal sebagai weton yang membawa energi damai, kuat dan stabil.



Orang dengan weton ini diidentikkan sebagai pribadi yang sopan, santun, dan memiliki kemampuan untuk menenangkan hati orang lain.



Wataknya digambarkan sebagai lakuning rembulan, yang berarti pribadi yang bersinar lembut dan menyejukkan. Mereka sering kali menjadi penengah saat konflik, serta punya ide-ide brilian dalam menyelesaikan masalah.



Karena sifatnya yang penuh empati dan mudah bergaul, mereka sering kali dihormati dan dipercaya banyak orang.



Rezeki bagi Rabu Pon sering datang dari hubungan baik dengan sesama, dari kepercayaan yang diberikan, dan dari ketulusan hati mereka.



Mereka termasuk dalam weton tibo ratu berkat kecerdasan sosial dan spiritualnya yang tinggi yang menjadi jalan lebar menuju kesuksesan.



7. Jumat Kliwon



Dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon adalah salah satu weton yang dianggap paling sakral dalam kepercayaan Jawa.



Gabungan antara hari Jumat yang penuh keberkahan dan pasaran Kliwon yang memiliki unsur spiritual tinggi, membuat weton ini sangat istimewa.



Orang yang lahir pada weton ini biasanya memiliki kekuatan batin yang kuat, daya tarik spiritual, dan aura yang meneduhkan. Mereka cenderung disegani, bahkan sebelum mereka bicara atau berbuat apa pun.



Karisma alami ini membawa mereka kepada banyak kemudahan, baik dalam hal hubungan sosial, karier, maupun rezeki.



Berkat kombinasi energi spiritual dan kharisma yang luar biasa, Jumat Kliwon sangat layak digolongkan dalam hitungan tibo ratu.



Mereka sering menerima rezeki dari arah tak terduga dan hidupnya cenderung naik cepat dalam berbagai aspek sekaligus.



8. Sabtu Legi



Mereka yang lahir pada weton Sabtu Legi dikenal dengan karakternya yang lembut, bersahabat, dan mudah menolong.



Mereka termasuk dalam pemilik watak lakuning rembulan, yaitu pribadi yang mampu meneduhkan dan mengayomi banyak orang.



Sikap mereka yang ramah dan senang bergaul menjadikan mereka disukai oleh banyak kalangan.



Jiwa besarnya juga membuat mereka sering menjadi tempat curhat, penengah, atau pembimbing bagi lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang membuka banyak jalan rezeki bagi mereka.



Sabtu Legi disebut sebagai weton tibo ratu karena sifat dan kepribadian mereka yang karismatik dan memikat, yang membawa pengaruh positif dalam lingkungan sosialnya.



Dari jaringan pergaulan yang luas inilah, keberuntungan, kesempatan, dan rezeki besar mengalir secara konsisten.