Zulfa Putri Hardiyati
26 Maret 2026, 14.29 WIB

Tips Menguatkan Aura Weton agar Hidup Kembali Ringan, Rezeki Mengalir Tanpa Terasa Dipaksa

Ilustrasi Rezeki Mengalir, Masalah Tersingkir, dan Keberuntungan Datang Diam-Diam (Freepik)

JawaPos.com - Dalam hidup, ada masa di mana seseorang merasa sudah berjalan sejauh mungkin, berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya seperti tertahan di suatu titik yang tak terlihat.

Rezeki datang sekilas lalu pergi begitu saja, hati mudah gelisah tanpa sebab, dan langkah terasa berat meski tidak sedang berada dalam kekurangan.

Banyak yang mengira semua ini semata-mata soal kerja keras atau keberuntungan.

Namun dalam pandangan leluhur Jawa, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar usaha lahiriah—yakni kondisi batin dan kekuatan aura yang dibawa sejak lahir, yang dikenal sebagai aura weton.

Seperti yang diungkapkan dalam kanal YouTube Mbah Masrol, ketika rezeki terasa seret atau hidup terasa tidak selaras, sering kali penyebabnya bukan karena kurang usaha, melainkan karena aura weton sedang melemah.

Aura yang tidak terawat membuat langkah menjadi berat, keputusan sering keliru, dan tanpa disadari pintu-pintu rezeki perlahan tertutup.

1. Menata Niat dan Kesadaran Hidup: Awal dari Getaran Rezeki

Langkah pertama yang paling mendasar bukanlah ritual berat, melainkan kesadaran dalam menjalani hidup sehari-hari. Bangun dengan niat baik, membiasakan rasa syukur, serta menjaga sikap dalam hal kecil adalah pondasi utama menguatkan aura weton.

Getaran batin yang konsisten dalam kebaikan akan membentuk energi yang tenang. Dari ketenangan inilah, rezeki mulai mendekat dalam bentuk yang tidak selalu terlihat, seperti kemudahan, kepercayaan, dan peluang.

2. Membersihkan Batin dari Beban Emosi

Dendam, iri, kecewa, dan penyesalan yang dipendam terlalu lama menjadi penghalang terbesar dalam aliran rezeki. Batin yang penuh beban ibarat wadah keruh yang sulit menerima kejernihan.

Ketika seseorang mulai berani melepaskan dan memaafkan, bukan hanya orang lain tetapi juga dirinya sendiri, maka aura weton perlahan menjadi jernih. Dari kejernihan inilah, rezeki yang sebelumnya tertahan mulai menemukan jalannya.

3. Menghidupkan Energi Sedekah: Membuka Aliran yang Tertutup

Sedekah bukan sekadar memberi materi, tetapi juga sikap memberi dalam bentuk perhatian, bantuan, atau bahkan senyum tulus. Saat seseorang memberi dengan ikhlas, aura dalam dirinya langsung berubah menjadi lebih terbuka.

