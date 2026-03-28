Bukan Sekadar Kaya, 5 Weton Jawa Ini Bakal Naik Derajat Setinggi-tingginya

JawaPos.com – Menurut tradisi Primbon Jawa, takdir setiap weton bisa berubah seiring waktu, terutama jika sejalan dengan energi alam semesta dan getaran spiritual dari hari kelahirannya.

Tahun 2026 diyakini menjadi momen kebangkitan bagi beberapa weton tertentu, di mana mereka bukan hanya akan mengalami peningkatan secara perlahan, tetapi justru melesat ke puncak tertinggi dalam hidupnya.

Perubahan ini akan terlihat jelas dalam hal pangkat, martabat, dan pengakuan sosial.

Orang-orang yang sebelumnya meremehkan mereka kini mulai memberikan penghormatan, karena transformasi hidupnya sangat mencolok—mulai dari karier, rezeki, hingga status sosial.

Kenaikan derajat ini bukan semata karena keberuntungan, melainkan hasil dari kombinasi kerja keras, keteguhan hati, dan restu semesta yang berpihak kepada mereka.