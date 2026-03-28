Ramalan Lengkap 12 Zodiak Besok Minggu 29 Maret 2026: Siapa Paling Hoki dari Aries hingga Pisces?

JawaPos.com – Menyambut hari Minggu 29 Maret 2026, energi bintang membawa semangat yang sangat produktif dan mendorong semua zodiak untuk memanfaatkan akhir pekan sebaik mungkin.

Ramalan bintang hari ini hadir lengkap untuk membantumu memahami peluang dan tantangan yang menanti di hari terakhir pekan yang penuh potensi ini besok.

Banyak zodiak akan merasakan hoki yang luar biasa terutama dalam hal pencapaian tujuan, ekspresi kreatif, dan berbagai peluang finansial yang muncul dari arah tak terduga.

Dilansir dari laman The Kit pada Sabtu (28/3), dijelaskan mengenai ramalan lengkap 12 zodiak dari Aries hingga Pisces besok Minggu 29 Maret 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Jika kamu bijak, gunakan energi akhir pekan ini untuk menyelesaikan sebanyak mungkin hal yang sudah lama menunggumu dengan penuh semangat dan ketekunan.

Lebih dari itu, kamu bisa membuat kemajuan yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan penting yang sudah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri tahun ini.

Tahun ini kamu ingin memperbaiki kondisi rumahmu dalam segala aspek yang mungkin, jadi fokuslah pada pekerjaan malam ini dan minggu depan uang pun akan datang menghampirimu.

2. Taurus (20 April – 20 Mei)

Ini adalah tahun untuk belajar dan menemukan cara-cara baru untuk memperluas duniamu yang selama ini terasa terbatas oleh rutinitas yang monoton.

Aktivitas bersama anak-anak, bersosialisasi dengan orang lain, dan menemukan cara untuk mengekspresikan bakat kreatifmu akan memberikan makna yang sangat dalam bagimu hari ini.

Nikmati semua momen bermain dan bersenang-senang yang hadir karena minggu depan adalah saat yang tepat untuk memperbarui lemari pakaianmu dengan barang-barang baru.

3. Gemini (21 Mei – 20 Juni)