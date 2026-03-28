Takdirnya Jadi Kaya, 5 Weton Ini Disebut-sebut Bakal Murah Rezeki Sejak Dilahirkan

1. Jumat Kliwon
Seseorang yang lahir pada hari Jumat Kliwon dianggap sangat istimewa dalam perhitungan Primbon Jawa.Weton
ini berada dalam naungan “Tunggak Semi” yang melambangkan pertumbuhan rezeki yang tidak pernah habis, dan “Nohan Rembulan” yang menggambarkan keberuntungan serta ketentraman yang senantiasa menyelimuti kehidupannya.
Sejak kecil, mereka cenderung menunjukkan kecerdasan yang alami, cepat belajar, serta memiliki intuisi yang tajam dalam menyelesaikan masalah.
Sikapnya yang tenang, penuh perhitungan, dan penuh perhatian terhadap sekitar membuatnya disenangi banyak orang. Rezekinya mengalir dengan mudah, bahkan tanpa usaha yang berat, seolah semesta selalu memberi jalan keluar.
Tak heran jika Jumat Kliwon sering kali dianggap sebagai weton pembawa berkah yang rezekinya ringan sejak usia dini dan kerap mendapat peluang rezeki secara tak terduga.2. Rabu Pahing
Lahir pada weton Rabu Pahing dipercaya membawa keberuntungan besar, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Dalam Primbon Jawa, weton ini berada dalam naungan “Tunggak Semi” dan “Ilmu Latipan”, yang secara simbolis menggambarkan kecerdasan yang luar biasa serta kelancaran rezeki yang mengalir terus-menerus layaknya air.
Sejak kecil, mereka umumnya mudah memahami pelajaran, memiliki ide-ide cemerlang, dan menunjukkan sikap penuh ketekunan yang konsisten.
Rasa ingin tahunya pun sangat tinggi dan daya nalarnya tajam, sehingga mereka sering kali unggul dalam bidang akademik atau kreativitas.
Berkat kemampuan ini, rezeki mereka pun akan datang tanpa hambatan. Primbon Jawa percaya bahwa pemilik weton ini akan selalu menemukan jalan ketika menghadapi kesulitan ekonomi.
Rezekinya yang enteng bukan hanya hasil kerja keras, melainkan juga dari keberuntungan alami yang menyertainya sejak lahir.3. Sabtu Wage
Individu yang terlahir di weton Sabtu Wage berada dalam naungan Dewa Batara Sambu, yang merupakan simbol dari kemuliaan, kekuatan batin, dan rezeki yang lapang.
Mereka dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, tangguh, dan penuh semangat dalam bekerja. Sejak usia dini, mereka sudah memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab yang menonjol.
Selain itu, mereka juga dikenal sangat dermawan dan senang membantu orang di sekitarnya, di mana inilah yang menjadikan hidupnya selalu dikelilingi energi positif.
Rezeki mereka mudah datang karena keuletan dan kemauan belajarnya yang sangat tinggi. Menurut Primbon Jawa, Sabtu Wage juga memiliki keunggulan dalam hal mengelola keuangan dengan cermat.
Maka tidak mengherankan jika sejak muda mereka sudah bisa memiliki tabungan, usaha kecil-kecilan, atau sumber penghasilan sendiri.
Weton ini diyakini akan membawa kemudahan dalam rezeki sepanjang hidup, bahkan sejak masih kecil.4. Minggu Wage
Lahir pada Minggu Wage dipercaya membawa energi yang sangat kuat, karena hari ini merupakan gabungan dari dua pusat kekuatan spiritual yaitu cakra dasar bumi dan cakra ajna langit.
Kombinasi ini melahirkan pribadi yang cerdas, intuitif, dan penuh welas asih. Sejak kecil, mereka sering menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata, mudah mempelajari berbagai hal baru, dan memiliki daya imajinasi yang luas.
Selain memiliki otak yang tajam, mereka juga dikenal penuh empati dan suka menghibur orang lain. Hal ini membuat kehadirannya selalu dinanti dan dihargai oleh banyak orang.
Dalam hal rezeki, Minggu Wage termasuk salah satu weton yang enteng dan murah rezekinya karena kecakapannya dalam menangkap peluang dan kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi sulit.
Mereka sering kali mendapatkan bantuan atau kesempatan emas dari arah yang tak disangka-sangka, yang menjadikan hidupnya selalu bergerak menuju ke arah yang jauh lebih baik secara finansial.5. Kamis Pon
Dalam Primbon Jawa, weton Kamis Pon dikenal melahirkan pribadi yang tenang, sabar, dan sangat cermat dalam berpikir.
Mereka tidak mudah terbawa emosi dan selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang sebelum mengambil keputusan.
Keunggulan inilah yang membuatnya unggul dalam dunia kerja dan pendidikan, terutama di bidang yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan.
Meski memiliki banyak kemampuan, mereka cenderung tidak suka pamer dan tetap bersikap rendah hati.
Justru karena sikap inilah banyak orang yang percaya dan menghormatinya, sehingga pintu rezeki pun terbuka lebar.
Sejak masih muda, rezeki cenderung mudah datang kepadanya, baik dalam bentuk materi, peluang, maupun dukungan moral dari lingkungan.
Weton ini diyakini membawa energi positif yang stabil dan akan terus berkembang, yang menjadikannya mudah meraih keberhasilan dan kelapangan rezeki dalam hidupnya.