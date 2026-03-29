Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji meminta suporter timnas Indonesia untuk mengelola ekspektasinya kepada pelatih John Herdman.

Sumardji sadar bahwa di awal era baru pasti sebuah tim tak selalu mendapatkan hasil positif. Oleh karena itu, ia berharap suporter memberikan dukungan penuh kepada Herdman di masa krusial ini, agar pelatih asal Inggris tersebut sukses menangani Indonesia di kemudian hari.

"Saya berharap kepada seluruh fans untuk bisa nikmati saja, nikmati saja pertandingan besok itu," kata Sumardji di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, menjelang laga kedua Herdman bersama Indonesia saat melawan Bulgaria besok malam (30/3).

"Terlepas hasilnya, kita semua berharap besok bisa mendapatkan hasil dan kita bisa mendapatkan kemenangan dan kita bisa menjadi juara di FIFA Series ini," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, ia kemudian mengungkapkan kondisi tim yang menurutnya sangat bagus dan sudah siap melawan Bulgaria, tim peringkat 87 dunia yang pernah bermain tujuh kali di Piala Dunia tersebut.

Pada sesi latihan sore ini di Stadion Madya, ada satu nama baru yang bergabung di skuad. Dia adalah striker Bali United, Jens Raven.

Raven masuk ke skuad final untuk menggantikan striker Persija Jakarta Mauro Zijlstra yang mengalami cedera. Adapun, Zijlstra masih mengikuti latihan pada sore ini, namun dia berlatih secara terpisah.

"Kondisinya memang betul-betul anak-anak sangat bagus sekali. Kondisi fisik bagus, suasana tim sangat bagus. Ditambah memang Coach John selalu mengedepankan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan para pemain," ungkap mantan manajer timnas Indonesia tersebut.

"Sehingga kalau ditanya bagaimana kondisi secara keseluruhan, tim ini betul-betul siap dan memang betul-betul menunjukkan hati yang sama, ya, hati yang sama. Tidak ada rasa gundah dan lain sebagainya," ujarnya.

Pada laga pertamanya Jumat lalu, Herdman menandai debutnya dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitt dan Nevis. Empat gol Indonesia di laga itu dicetak oleh Ole Romeny, Zijlstra, dan Beckham Putra yang memborong dua gol.