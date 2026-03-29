Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman membela penampilan Ramadhan Sananta dalam kemenangan 4-0 melawan Saint Kitt dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3) lalu.

Pembelaan ini dikatakan Herdman setelah Sananta mendapat banyak kritikan karena tak mampu mencetak gol sebagai striker yang bermain 72 menit di lapangan.

Meski Sananta tak mencetak gol, Herdman mengaku senang dengan penampilannya, dengan menyebut striker berusia 23 tahun itu mempunyai peran seperti Olivier Giroud yang menjadi pemain penting timnas Prancis di Piala Dunia 2018, meski tak mencetak gol.

"Beberapa komentar di media sosial tidak pantas. Kita harus punya standar yang lebih baik sebagai bangsa. Perannya adalah membuka ruang, menjadi lini pertama dalam pressing," kata Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3).

"Jika Anda lihat Olivier Giroud, dia pernah tidak mencetak gol di Piala Dunia (2018), tapi tidak dikritik karena kontribusinya untuk tim," tambah dia.

Herdman dengan jelas menyebut Sananta adalah pemain seperti Giroud, yang punya peran penting di sepak bola yang ia mainkan.

Ia pun kemudian memuji pergerakan tanpa bola dari Sananta yang menurutnya sangat bermanfaat untuk pemain-pemain lainnya, seperti Beckham Putra dan Ole Romeny.

"Sananta adalah pemain seperti itu. Dia bermain untuk tim," kata Herdman menegaskan pentingnya peran Sananta.

"Pergerakannya membuka ruang bagi Ole Romeny, Ragnar, Beckham, dan lainnya. Jadi saya harap suporter bisa lebih tenang dan menghargai kerja kerasnya. Dia sangat bangga menjadi orang Indonesia, dan sulit melihat kritik berlebihan terhadap pemain seperti dia. Kita harus menjadi lebih baik sebagai bangsa," tambah dia.

Di musim ini, Sananta sudah mencetak empat gol dan dua assist untuk klub barunya, DPMM FC, yang bermain di Liga Malaysia.