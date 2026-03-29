Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
30 Maret 2026, 05.59 WIB

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi pada laga melawan Saint Kitts & Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi pada laga melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan alasan dirinya memilih memasukkan nama Jens Raven daripada nama-nama lainnya untuk menggantikan Mauro Zijlstra yang dicoret karena cedera.

Zijlstra tak dimasukkan untuk laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria Senin malam. Sebagai gantinya, Raven yang sebelumnya sudah masuk skuad awal yang berjumlah 41 pemain, dipanggil oleh Herdman.

Menurut Herdman, pilihan nama yang jatuh kepada Raven adalah karena ia menyukai beberapa hal yang dimiliki oleh penyerang Bali United tersebut.

"Saya sempat melihat Jens bermain di laga pramusim di Bali, melihatnya langsung. Saya menyukai beberapa hal dari dirinya. Dia masih sangat muda dan bisa menjadi bagian dari masa depan tim," kata Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, setelah memimpin latihan tim.

Masuknya Jens membuatnya mempunyai kesempatan untuk melakukan debut di tim senior Indonesia. Sebelumnya, karier internasional Jens banyak dihabiskan di tim kelompok umur, dengan total 29 caps yang tersebar dari tim U-19 sampai U-23.

Herdman mengungkapkan bahwa mungkin saja Jens akan mendapatkan beberapa menit bermain, mungkin saja tidak. Namun, apapun itu menurutnya tak terlalu penting karena hadirnya Jens di tim senior akan membuat striker muda itu mendapatkan banyak pelajaran berharga.

"Mungkin dia akan mendapat menit bermain, mungkin juga tidak. Tapi dengan berada di sini, dia akan belajar setiap hari," jelas Herdman.

Sementara itu, mengungkapkan apa yang dialami oleh Zijlstra, Herdman mengatakan striker milik Persija Jakarta itu menderita cedera otot paha depan.

Ia pun sangat menyayangkannya, apalagi Zijlstra baru saja mencetak gol pertamanya untuk Indonesia dalam kemenangan 4-0 atas Saint Kitt dan Nevis, Jumat lalu.

"Ya, sayangnya Mauro mengalami cedera otot paha depan. Sangat disayangkan untuknya karena ia sangat antusias setelah mencetak gol profesional pertamanya dan gol pertamanya untuk negara. Tapi kami tetap merayakan pencapaiannya hari ini bersama tim. Begitu juga pencapaian Beckham Putra yang mencetak gol pertamanya dan bahkan dua gol," ucap pelatih yang mengantarkan timnas Kanada bermain di Piala Dunia 2022 tersebut.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore