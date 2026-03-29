9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

JawaPos.com – Banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan usus ketika mengalami masalah pencernaan seperti kembung, sembelit, atau perut tidak nyaman.
Padahal, usus memegang peran penting dalam menjaga energi, sistem kekebalan tubuh, bahkan suasana hati sehari-hari.
Usus sering disebut sebagai “otak kedua” yang bekerja tanpa henti, mengolah makanan yang dikonsumsi dan menyalurkan nutrisi vital ke seluruh tubuh.
Menjaga kesehatan usus sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Tidak perlu melakukan perubahan ekstrem atau diet ketat yang menimbulkan stres.
Cukup dengan membiasakan kebiasaan kecil secara konsisten setiap hari, kondisi usus dapat membaik perlahan dan berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan.
Kebiasaan-kebiasaan sederhana ini sering terlihat sepele, tetapi justru menjadi kunci agar tubuh bekerja lebih harmonis.
Dilansir dari Verywell Health, berikut sembilan kebiasaan harian yang dapat meningkatkan kesehatan usus dan membuat tubuh terasa lebih ringan.
1. Mulai Hari dengan Minum Air Hangat
Satu gelas air hangat di pagi hari membantu merangsang sistem pencernaan untuk bekerja lebih efektif.
Air membantu melembutkan feses, menjaga gerakan usus tetap lancar, dan mendorong tubuh mengeluarkan racun yang menumpuk selama tidur.
Banyak orang merasakan perbedaan signifikan dalam rutinitas buang air besar setelah memulai kebiasaan sederhana ini.
2. Perbanyak Makanan Berserat dalam Menu Harian
Serat adalah teman terbaik bagi usus. Makanan seperti sayuran, buah, biji-bijian, dan kacang-kacangan membantu menjaga bakteri baik tetap hidup dan aktif. Serat juga membuat feses lebih halus dan mudah dikeluarkan.
Dengan memperbanyak makanan berserat, Anda membantu usus bekerja dengan ritme yang lebih stabil dan nyaman.
3. Konsumsi Probiotik untuk Menjaga Keseimbangan Bakteri