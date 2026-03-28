29 Maret 2026, 03.37 WIB

6 Tipe Dagu Ini Bisa Mengungkap Sisi Lain dari Dirimu, Kamu Termasuk yang Mana?

Ilustrasi tipe dagu yang bisa mengungkap sisi lain dari diri seseorang. (The Minds Journal)

JawaPos.com – Pernahkah kamu memperhatikan bentuk dagumu? Ternyata, dagu bukan sekadar soal penampilan, tetapi juga bisa mencerminkan kepribadian dan cara kamu menghadapi hidup.

Dagu dianggap sebagai salah satu fitur wajah yang paling menonjol untuk mengungkap karakter tersembunyi seseorang.

Setiap bentuk dagu—apakah kotak, bulat, panjang, atau runcing—memiliki arti tersendiri yang dapat menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain.

Artikel ini membahas beberapa tipe dagu yang umum ditemui dan hubungannya dengan sifat serta karakter yang mungkin belum kamu sadari.

Mengutip dari The Minds Journal pada Sabtu (28/3), berikut enam tipe dagu yang bisa mengungkap sisi lain dari diri seseorang.

1. Dagu Kotak

Jika kamu memiliki dagu berbentuk kotak, itu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang tegas, kuat, dan tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan.

Kamu terbiasa berbicara apa adanya, tanpa banyak basa-basi, karena kamu menghargai kejujuran dan keterbukaan.

Dalam menghadapi berbagai situasi, kamu cenderung mengandalkan logika dan ketegasan, dan tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat orang lain.

Sifatmu yang kukuh membuatmu jarang mau berkompromi, karena kamu tahu apa yang kamu inginkan dan bertekad kuat untuk mencapainya.

Di satu sisi, sikap ini membuatmu dihormati dan dikagumi banyak orang. Namun di sisi lain, kamu juga bisa terkesan keras kepala dan sulit diajak berdiskusi jika pandanganmu sudah bulat.

Meski demikian, perpaduan antara ketegasan dan daya tarikmu secara alami membuatmu terlihat kuat, percaya diri, dan memikat dalam berbagai situasi.

2. Dagu Panjang

Mereka yang memiliki dagu panjang digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa seni dan ekspresi diri yang sangat kuat.

Kamu dikenal sebagai pribadi yang kreatif, peka terhadap keindahan, dan senang menyampaikan pikiran atau perasaan melalui karya atau cara yang unik.

Selain itu, kamu juga memiliki sifat setia, perhatian, dan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Ketika ada seseorang yang datang padamu membawa masalah, kamu dengan tulus akan mencoba membantu semampu mungkin.

Kamu bukan hanya sosok pendengar yang baik, tetapi juga mampu memberikan ketenangan dan rasa aman bagi orang-orang di sekitarmu.

Tak heran jika kamu mudah mendapatkan teman baru, karena kamu bisa membangun hubungan yang tulus dan hangat.

Gabungan antara sisi artistik dan kepedulian yang tinggi menjadikanmu sebagai sosok yang menarik, disenangi, dan dihargai di berbagai lingkungan.

3. Dagu Pendek dan Runcing

Jika bentuk dagumu pendek dan runcing, hal ini menandakan bahwa kamu adalah sosok yang sensitif dan mudah terpengaruh oleh kata-kata atau sikap orang lain.

Kamu mudah tersentuh, terutama saat menghadapi kritik atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Dunia bisa terasa berat dan melelahkan bagimu ketika kamu merasa tidak diperlakukan dengan baik.

Namun, di balik kelembutan perasaanmu, kamu juga punya keberanian untuk menunjukkan ketidaksetujuan jika merasa dilukai.

Kamu bukan tipe orang yang akan diam saja jika merasa tidak dihargai. Kadang kala, kamu bisa menjadi pribadi yang meledak-ledak dan emosional, tetapi justru itulah yang membuatmu dinamis dan penuh warna.

Dalam pergaulan, kamu bisa sangat menyenangkan dan seru diajak bicara, selama tidak ada yang menyentuh titik sensitifmu.

Kamu juga cukup waspada terhadap lingkungan sosial, bahkan sesekali suka membicarakan orang lain, meskipun tidak selalu dengan niat buruk.

Sifatmu adalah gabungan antara kepekaan yang mendalam dan keberanian untuk bersuara.

4. Dagu Lemah atau Mundur ke Belakang

Jika bentuk dagumu tampak lemah atau agak mundur ke belakang, kamu mungkin terlihat sebagai orang yang lembut dan tidak suka menonjolkan diri.

Beberapa orang mungkin menganggapmu kurang memiliki kemauan kuat atau mudah menyerah saat menghadapi tantangan.

Namun, di balik kelembutan itu, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal diplomasi dan menjembatani perbedaan. Kamu pandai menenangkan suasana, menyatukan pendapat, dan menghindari konflik.

Dalam banyak situasi sulit, kamu justru muncul sebagai penengah yang dibutuhkan. Kamu memang bukan tipe orang yang agresif atau suka mendominasi, tetapi kehadiranmu bisa menciptakan kedamaian dan keseimbangan dalam kelompok.

Itulah kekuatanmu yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi sangat berarti bagi orang-orang di sekitarmu.

5. Dagu Menonjol atau Maju ke Depan

Bagi kamu yang memiliki dagu menonjol atau maju ke depan, itu merupakan tanda bahwa kamu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan semangat hidup yang besar.

Kamu adalah pribadi yang ambisius, berani mengambil langkah pertama, dan tidak ragu dalam menghadapi tantangan baru.

Dalam lingkungan kerja atau sosial, kamu sering kali tampil sebagai pemimpin yang tangguh karena kamu tahu bagaimana mengarahkan diri dan orang lain menuju tujuan.

Kamu memiliki energi yang besar dan motivasi yang sangat kuat untuk sukses. Namun, keteguhanmu dalam mengejar sesuatu juga bisa membuatmu terlihat terlalu memaksa atau dominan di mata orang lain.

Dalam urusan asmara, kamu dikenal sebagai pribadi yang mudah menarik perhatian dan terkadang terlalu suka bermain hati.

Kesetiaan bisa menjadi tantangan, terutama jika kamu merasa kurang dihargai dalam hubungan.

Meski demikian, kamu adalah pribadi yang luar biasa kuat, hanya saja perlu mengimbangi semangatmu dengan empati agar hubungan dengan orang lain tetap harmonis.

6. Dagu Bulat

Jika kamu memiliki dagu yang berbentuk bulat, kamu adalah tipe orang yang penuh kasih, sabar, dan mudah membaur dengan siapa saja.

Kamu dikenal sebagai teman yang setia dan selalu siap memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu punya empati yang tinggi, sehingga mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu adalah sosok yang pekerja keras yang juga tahu bagaimana menikmati waktu luang dengan penuh kebahagiaan.

Kamu tidak terlalu ambisius untuk menjadi pemimpin, tetapi kamu sangat bisa diandalkan sebagai anggota tim yang solid.

Kamu lebih nyaman bekerja sama dan menciptakan suasana yang harmonis dibanding harus bersaing dengan orang lain.

Kepribadianmu yang hangat, tulus, dan mudah didekati inilah yang membuatmu disukai banyak orang, baik dalam pergaulan maupun dalam lingkungan kerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Orang-Orang dengan Jiwa Baik Seringkali Menjadi yang Paling Kesepian, Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian yang Mereka Kembangkan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang-Orang dengan Jiwa Baik Seringkali Menjadi yang Paling Kesepian, Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian yang Mereka Kembangkan Menurut Psikologi

28 Maret 2026, 22.49 WIB

Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata Anda untuk Menjadikan Anda Sebagai “Penjahat” dalam Setiap Argumen Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Memutarbalikkan Kata-Kata Anda untuk Menjadikan Anda Sebagai “Penjahat” dalam Setiap Argumen Biasanya Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

28 Maret 2026, 15.24 WIB

Pria yang Berhenti Membicarakan Masa Depan karena Tidak Bisa Berdamai dengan Masa Kini dan Masa Lalu, Biasanya Menumbuhkan 7 Kepribadian Inil Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Pria yang Berhenti Membicarakan Masa Depan karena Tidak Bisa Berdamai dengan Masa Kini dan Masa Lalu, Biasanya Menumbuhkan 7 Kepribadian Inil Menurut Psikologi

28 Maret 2026, 14.22 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

2

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

3

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

4

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

5

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

6

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

7

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

8

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

9

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

10

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

