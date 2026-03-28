Pria yang Berhenti Membicarakan Masa Depan karena Tidak Bisa Berdamai dengan Masa Kini dan Masa Lalu, Biasanya Menumbuhkan 7 Kepribadian Inil Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang yang diam tentang masa depan berarti tidak punya rencana. Pada sebagian pria, keengganan membicarakan masa depan justru bisa menjadi sinyal adanya konflik batin yang belum selesai—baik dengan masa lalu maupun kondisi hidup saat ini.



Dalam psikologi, ketidakmampuan berdamai dengan pengalaman hidup sering kali membentuk pola kepribadian tertentu. Ini bukan berarti “rusak” atau “gagal”, melainkan hasil dari mekanisme bertahan yang berkembang seiring waktu.



Dilansir dari Silicon Canals pada Selasa (24/3), terdapat tujuh kepribadian yang sering muncul pada pria yang berhenti membicarakan masa depan karena masih terjebak dalam masa lalu dan masa kini:



1. Cenderung Menghindar (Avoidant Personality Tendencies)



Pria seperti ini biasanya menghindari pembicaraan yang terasa “berat”, termasuk masa depan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena topik tersebut memicu kecemasan atau ketakutan akan kegagalan.



Membicarakan masa depan berarti menghadapi kemungkinan—dan bagi mereka, kemungkinan itu terasa mengancam. Maka, diam menjadi cara paling aman.



2. Terjebak dalam Penyesalan



Masa lalu yang belum selesai sering berubah menjadi penyesalan yang berulang. Mereka mungkin terus memikirkan keputusan yang salah, hubungan yang gagal, atau peluang yang terlewat.



Akibatnya, energi mental habis untuk “andai dulu…” sehingga sulit untuk berkata “nanti saya akan…”.



3. Kehilangan Rasa Kontrol



Secara psikologis, manusia butuh merasa memiliki kendali atas hidupnya. Ketika seseorang mengalami terlalu banyak kegagalan atau situasi yang tidak bisa ia kendalikan, ia bisa kehilangan keyakinan bahwa masa depan bisa diatur.



Hasilnya: lebih baik tidak membicarakan masa depan daripada merasa tidak berdaya lagi.



4. Emosional yang Tertahan



Pria sering diajarkan untuk menahan emosi. Ketika pengalaman masa lalu menyakitkan tidak pernah benar-benar diproses, emosi itu tidak hilang—hanya terkunci.



Kepribadian ini tampak “dingin” atau “cuek”, padahal di dalamnya ada konflik emosional yang belum selesai. Membicarakan masa depan bisa membuka luka lama, jadi mereka memilih menghindar.



5. Rendah Diri Tersembunyi



Tidak semua rasa rendah diri terlihat jelas. Pada beberapa pria, ini muncul dalam bentuk diam dan pasif terhadap masa depan.



Mereka mungkin berpikir:



“Saya tidak cukup baik”

“Saya pasti gagal lagi”

“Tidak ada gunanya merencanakan”



Ini bukan kemalasan, tapi keyakinan negatif tentang diri sendiri.



6. Hidup dalam Mode Bertahan (Survival Mode)



Ketika seseorang terlalu fokus bertahan di masa kini—secara finansial, emosional, atau sosial—ia sering kehilangan kapasitas untuk berpikir jangka panjang.



Bagi mereka, yang penting adalah “hari ini bisa lewat”. Masa depan terasa terlalu jauh dan tidak relevan.



7. Takut Terluka Lagi



Ini adalah akar yang paling dalam. Banyak pria berhenti membicarakan masa depan karena mereka pernah berharap—dan harapan itu hancur.



Baik itu dalam hubungan, karier, atau keluarga, pengalaman pahit membuat mereka membangun dinding:

“Kalau tidak berharap, tidak akan kecewa.”



Akhirnya, masa depan bukan lagi sesuatu yang dinanti, tapi sesuatu yang dihindari.



Penutup: Diam Bukan Berarti Tidak Peduli



Penting untuk dipahami bahwa sikap tidak membicarakan masa depan bukan selalu tanda ketidakseriusan atau ketidakdewasaan. Dalam banyak kasus, itu adalah bentuk perlindungan diri.



Namun, jika dibiarkan terlalu lama, pola ini bisa membuat seseorang kehilangan arah hidup.



Langkah awalnya bukan memaksa bicara tentang masa depan, tetapi:



berdamai dengan masa lalu,

menerima kondisi saat ini,

dan perlahan membangun kembali rasa aman dalam diri.



