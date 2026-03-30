Bantu Teheran, Houthi Yaman Akan Terus Serang Israel sampai Berhenti Bombardir Iran

JawaPos.com - Gerakan Ansar Allah Yaman, atau Houthi, ikut andil membantu Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel. Mereka menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kalinya dalam sehari dan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.



"Kami melakukan operasi militer kedua sebagai bagian dari 'Perang Jihad Suci' menggunakan rudal jelajah dan drone," kata juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree.Saree, dilansir dari Antara, Senin (30/1).



"Operasi ini menargetkan beberapa sasaran militer utama musuh Zionis di wilayah Palestina selatan yang diduduki," imbuhnya.