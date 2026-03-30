Antara
30 Maret 2026, 15.30 WIB

Bantu Teheran, Houthi Yaman Akan Terus Serang Israel sampai Berhenti Bombardir Iran

Pendukung Houthi mengangkat senjata. (Sumber Foto: Yahya Arhab/EPA)

JawaPos.com - Gerakan Ansar Allah Yaman, atau Houthi, ikut andil membantu Iran melawan serangan Amerika Serikat dan Israel.  Mereka menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kalinya dalam sehari dan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.

"Kami melakukan operasi militer kedua sebagai bagian dari 'Perang Jihad Suci' menggunakan rudal jelajah dan drone," kata juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree.Saree, dilansir dari Antara, Senin (30/1).

"Operasi ini menargetkan beberapa sasaran militer utama musuh Zionis di wilayah Palestina selatan yang diduduki," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa Houthi "akan melanjutkan operasi militer dalam beberapa hari mendatang sampai musuh kriminal menghentikan agresinya" terhadap Iran dan Lebanon.

Editor: Kuswandi
