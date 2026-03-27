Trump Perpanjang Penundaan Rencana Serang Infrastruktur Energi Iran hingga 6 April

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan ia memperpanjang penundaan rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama 10 hari, hingga 6 April 2026. Keputusan tersebut sesuai waktu yang diberikan Trump kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz hingga tanggal yang sama.

Trump juga menulis di media sosial bahwa pembicaraan dengan Iran “berjalan sangat baik”, meskipun sehari sebelumnya Teheran menolak proposal gencatan senjata dari AS.

Perpanjangan tersebut, yang menurut Trump diminta oleh pemerintah Iran, menyusul keputusannya pada Senin (23/3) untuk menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama lima hari, setelah sebelumnya mengancam akan menghancurkannya jika Teheran tidak membuka kembali jalur pelayaran penting itu dalam waktu 48 jam.

Pada Kamis, Trump menyatakan penundaan selama 10 hari itu akan berlangsung hingga pukul 20.00 waktu Washington pada 6 April 2026.